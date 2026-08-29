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Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại An Khê: Đã có 157 bệnh nhân xuất viện

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, đến 17 giờ ngày 28-8, tổng số người đến khám và điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh Bin Bin (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) đã tăng lên 254 trường hợp. Qua điều trị, 157 bệnh nhân đã xuất viện. 

Theo đó, trong tổng số 254 bệnh nhân đến khám và điều trị, có 214 trường hợp phải nhập viện tại Trung tâm Y tế An Khê, 4 trường hợp được chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh. Hiện còn 57 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê.

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Hiện còn 57 trường hợp vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì Bin Bin đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê. Ảnh: Như Nguyện

Các bệnh nhân nhập viện chủ yếu có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt sau khi sử dụng bánh mì thập cẩm mua tại cơ sở kinh doanh Bin Bin trên đường Quang Trung, phường An Khê. Trước đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Gia Lai khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguyên nhân nghi gây ngộ độc; đồng thời tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Ngành Y tế tỉnh Gia Lai tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe các bệnh nhân, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm.

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