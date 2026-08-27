Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc bánh mì tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 26-8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có Công văn số 1738/ATTP-NĐTT gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, sau khi sử dụng bánh mì tại hộ kinh doanh Bin Bin (địa chỉ 1041 Quang Trung, phường An Khê), nhiều người xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như: đau bụng, tiêu chảy, nôn nhiều lần, sốt. Sau đó, các bệnh nhân đã được đưa đến Trung tâm Y tế An Khê để khám, điều trị.

sang-26-8-so-nguoi-nhap-vien-do-an-banh-mi-tai-an-khe-tang-len-151-nguoi-anh-nhu-nguyen.jpg
Đến sáng 26-8, số người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại An Khê nhập viện tăng lên 151 trường hợp. Ảnh: Như Nguyện

Trước diễn biến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu thông báo rộng rãi đến người dân tại khu vực xảy ra vụ việc. Những trường hợp đã ăn bánh mì tại cơ sở liên quan và có dấu hiệu nghi ngộ độc cần nhanh chóng liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, theo dõi và xử trí kịp thời.

Bên cạnh đó, ngành Y tế tỉnh cần khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguyên nhân, tác nhân gây ngộ độc; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả điều tra để cảnh báo và phòng ngừa nguy cơ cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến, vận chuyển thực phẩm, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Gia Lai báo cáo kết quả điều tra vụ việc về cục sau khi có kết luận chính thức.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn

Thời sự

(GLO)- Sau khi ứng cứu an toàn 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng các tàu cá địa phương tiếp tục tổ chức cứu hộ. Đến 22 giờ ngày 21-8, tàu gặp nạn đã được đưa về cảng cá Đề Gi an toàn để khắc phục, sửa chữa.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Thời sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

Thời sự

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

null