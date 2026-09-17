Đoàn kiểm tra, giám sát 230 thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Ngoại giao có các đồng chí: Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230; Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai, tham dự hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Tại hội nghị, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Dự thảo báo cáo đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác cán bộ được triển khai tương đối toàn diện, đồng bộ trên các khâu từ phân cấp quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến điều động, bố trí, bổ nhiệm cán bộ.

Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ sau khi tổ chức lại bộ máy được quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tăng cường lực lượng cho cơ sở. Công tác đánh giá cán bộ có sự đổi mới theo hướng gắn với kết quả, sản phẩm công việc cụ thể và trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, phát biểu góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. Ảnh: Dũng Nhân

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ được chú trọng, gắn với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ và yêu cầu thực tiễn. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và thực hiện các quy định về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập tiếp tục được quan tâm.

Chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng từng bước được đẩy mạnh; hồ sơ, dữ liệu cán bộ được số hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác quản lý, điều hành.

Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc cần tiếp tục khắc phục, nhất là trong kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp; chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ ở cơ sở; việc cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát và kết nối, đồng bộ dữ liệu cán bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tham gia góp ý vào dự thảo. Ảnh: Dũng Nhân

Tại hội nghị, tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Trung ương và Đoàn Kiểm tra, giám sát quan tâm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành tổ chức bộ máy sau sắp xếp.

Trong đó, tỉnh đề nghị xem xét bổ sung biên chế cho cấp xã, phường, lực lượng hoạt động ở thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội; nghiên cứu cơ chế, chế độ phụ cấp phù hợp đối với cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể ở cấp xã.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tham gia ý kiến làm rõ công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình sắp xếp, vận hành tổ chức bộ máy. Ảnh: Dũng Nhân

Đồng thời, sớm có hướng dẫn cụ thể về xếp lương, bố trí cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh kiêm nhiệm; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ghi nhận những kết quả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đạt được trong triển khai các quy định của Trung ương về công tác cán bộ; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường tự kiểm tra, tự giám sát, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Nhân

Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị nguồn cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo cho các nhiệm kỳ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ chuyên môn, am hiểu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Công tác đánh giá cán bộ phải ngày càng thực chất, gắn với năng lực, kết quả và sản phẩm công việc; trên cơ sở đó bố trí, điều động, sử dụng cán bộ phù hợp với yêu cầu từng vị trí.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu tiếp thu dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra, giám sát 230. Ảnh: Phương Nhân

Đối với cấp cơ sở, nhất là các địa phương sau sắp xếp có địa bàn rộng như Gia Lai, khối lượng công việc lớn, cần chủ động rà soát, bố trí và đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ; chú trọng bồi dưỡng cán bộ theo từng lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, duy trì thường xuyên công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên trong hoạt động đối ngoại, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới.