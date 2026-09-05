Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm các trường học ở phía Tây Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 5-9, ngay sau khi dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại xã biên giới Ia Púch, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn 2 phường Hội Phú và Diên Hồng.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến thăm hệ thống Trường Chi Lăng - Sao Việt tại phường Hội Phú và Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương tại phường Diên Hồng. Đây là 2 mô hình giáo dục liên cấp ngoài công lập tiêu biểu trên địa bàn phía Tây tỉnh.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-tham-cac-truong-phia-tay.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đến thăm hệ thống trường Chi Lăng - Sao Việt nhân dịp lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: Đức Thụy

Tại các trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới; đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của các trường trong nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà các trường đã đạt được trong thời gian qua; đề nghị tiếp tục phát huy thế mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực và kỹ năng cho học sinh.

tang-qua.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa trái) tặng quà cho tập thể cán bộ, giáo viên Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương nhân ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, các trường cần xây dựng môi trường học tập tích cực, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, nuôi dưỡng khát vọng và có sự chuẩn bị tốt về kiến thức, kỹ năng, hành trang cho tương lai.

chup-hinh-luu-niem.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 5 từ trái sang) chụp hình lưu niệm với đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương. Ảnh: Đức Thụy

Chuyến thăm của Bí thư Tỉnh ủy ngay trong ngày đầu tiên của năm học mới 2026-2027 thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục; đồng thời, khẳng định giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là 1 trong những nền tảng quan trọng cho quá trình phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trao hơn 6,1 tỷ đồng học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Trao hơn 6,1 tỷ đồng học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Giáo dục

(GLO)- Ngày 1-9, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam” tổ chức Lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 314 học sinh, sinh viên khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Học sinh nào có nguy cơ “rơi” ngoài chính sách?

Học sinh nào có nguy cơ “rơi” ngoài chính sách?

Tin tức

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát trên phạm vi toàn quốc việc thực hiện chính sách đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng DTTS, miền núi và các địa bàn khó khăn. Trong đó, nghiên cứu điều chỉnh chính sách học sinh bán trú theo điều kiện thực tế của người học.

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Lấy người học làm trung tâm - Kỳ cuối: Hướng đến nền giáo dục chất lượng và bình đẳng

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Lấy người học làm trung tâm - Kỳ cuối: Hướng đến nền giáo dục chất lượng và bình đẳng

Tin tức

(GLO)- Sắp xếp, tinh gọn đầu mối trường học chỉ là bước đầu. Ngành Giáo dục cần tiếp tục tổ chức, vận hành hiệu quả mạng lưới và sử dụng tốt cơ sở vật chất, nguồn lực sau sắp xếp. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm quyền lợi và cơ hội học tập bình đẳng cho mọi học sinh.

Thành lập phân hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai.

Thành lập phân hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Gia Lai là 1 trong 3 địa phương được chọn đặt phân hiệu trực thuộc Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Phân hiệu dự kiến đặt tại phường Thống Nhất, góp phần rèn luyện học sinh toàn diện, kết hợp kiến thức phổ thông với quốc phòng - an ninh, tạo nguồn cán bộ chất lượng cho quân đội, đất nước.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch sẵn sàng cho lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027

Gia Lai chuẩn bị các điều kiện khánh thành trường nội trú biên giới và khai giảng năm học mới

Tin tức

(GLO)- Tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện để tổ chức Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch và khai giảng năm học 2026-2027. Đây là điểm cầu của tỉnh kết nối trực tiếp với chương trình Lễ khai giảng năm học mới của Trung ương trong ngày 5-9.

Thủ tướng Chính Phủ chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Tin tức

(GLO)- Sáng 27-8, tại trụ sở Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

null