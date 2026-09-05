Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm các trường học ở phía Tây Gia Lai

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến thăm hệ thống Trường Chi Lăng - Sao Việt tại phường Hội Phú và Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương tại phường Diên Hồng. Đây là 2 mô hình giáo dục liên cấp ngoài công lập tiêu biểu trên địa bàn phía Tây tỉnh.
Tại các trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới; đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của các trường trong nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.
Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà các trường đã đạt được trong thời gian qua; đề nghị tiếp tục phát huy thế mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực và kỹ năng cho học sinh.
Bên cạnh đó, các trường cần xây dựng môi trường học tập tích cực, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, nuôi dưỡng khát vọng và có sự chuẩn bị tốt về kiến thức, kỹ năng, hành trang cho tương lai.
Chuyến thăm của Bí thư Tỉnh ủy ngay trong ngày đầu tiên của năm học mới 2026-2027 thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục; đồng thời, khẳng định giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là 1 trong những nền tảng quan trọng cho quá trình phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai.