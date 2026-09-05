Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm các trường học ở phía Tây Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-9, ngay sau khi dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại xã biên giới Ia Púch, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn 2 phường Hội Phú và Diên Hồng.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến thăm hệ thống Trường Chi Lăng - Sao Việt tại phường Hội Phú và Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương tại phường Diên Hồng. Đây là 2 mô hình giáo dục liên cấp ngoài công lập tiêu biểu trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đến thăm hệ thống trường Chi Lăng - Sao Việt nhân dịp lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: Đức Thụy

Tại các trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới; đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của các trường trong nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà các trường đã đạt được trong thời gian qua; đề nghị tiếp tục phát huy thế mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực và kỹ năng cho học sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa trái) tặng quà cho tập thể cán bộ, giáo viên Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương nhân ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, các trường cần xây dựng môi trường học tập tích cực, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, nuôi dưỡng khát vọng và có sự chuẩn bị tốt về kiến thức, kỹ năng, hành trang cho tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 5 từ trái sang) chụp hình lưu niệm với đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương. Ảnh: Đức Thụy

Chuyến thăm của Bí thư Tỉnh ủy ngay trong ngày đầu tiên của năm học mới 2026-2027 thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục; đồng thời, khẳng định giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là 1 trong những nền tảng quan trọng cho quá trình phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai.