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Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Đồn Biên phòng Ia Pnôn

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HÀ DUY HÀ DUY NGỌC HÀ
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(GLO)- Sáng 4-9, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Ia Pnôn và kiểm tra tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đồn Biên phòng Ia Pnôn báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm 2026 đến nay.

Đơn vị đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; công tác đối ngoại và công tác dân vận trên địa bàn. Đồn cũng triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội thông qua các chương trình như "Nâng bước em đến trường", "Mỗi tuần hỗ trợ một hộ nghèo"…

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Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Ảnh: Ngọc Hà

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu Đồn Biên phòng Ia Pnôn tăng cường công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trên địa bàn biên giới. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an và hệ thống chính trị địa phương trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và làm tốt công tác đối ngoại; phối hợp đấu tranh truy quét các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy trái phép qua khu vực biên giới.

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Đồng chí Thái Đại Ngọc (đứng thứ 5 từ trái sang) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Ngọc Hà

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: "Lực lượng biên phòng phải nêu cao quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu triển khai công tác phân giới cắm mốc. Cùng với đó, Đồn Biên phòng Ia Pnôn cần triển khai có hiệu quả hơn nữa các mô hình dân vận như chương trình "Nâng bước em đến trường", "Mỗi tuần hỗ trợ một hộ nghèo"… theo hướng đổi mới, sáng tạo gắn với định hướng mới, tư duy mới".

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Đồng chí Thái Đại Ngọc (ngoài cùng, bên trái) - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm các khu tăng gia sản xuất của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Ảnh: Ngọc Hà

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đi thăm các khu tăng gia sản xuất của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Đánh giá cao các mô hình tăng gia sản xuất của đơn vị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đồn phối hợp với các Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS hỗ trợ, hướng dẫn học sinh xây dựng vườn rau tại trường, góp phần bổ sung nguồn thực phẩm cho bữa ăn bán trú.

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Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ triển khai dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng, cảnh quan tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Ngọc Hà

Cũng trong sáng 4-9, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra tiến độ triển khai dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng, cảnh quan tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo hướng đồng bộ về hạ tầng, hoàn thiện cảnh quan, đảm bảo mỹ quan và phục vụ tốt lưu thông hàng hóa.

Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch một số hạng mục, công trình hạ tầng tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đảm bảo hợp lý, phù hợp với định hướng xây dựng mô hình Cửa khẩu số, Cửa khẩu thông minh.

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