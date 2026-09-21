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Thời sự

Sở Nội vụ tập huấn văn hóa công vụ, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức

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(GLO)- Sáng 21-9, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn về văn hóa công vụ, đạo đức công vụ cho hơn 105 cán bộ, công chức, viên chức đến từ 35 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn tập trung vào những nội dung: kỹ năng xử lý thông tin, xử lý tình huống với người dân, tổ chức, doanh nghiệp và báo chí; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; ứng xử trong hội nhập và trên mạng xã hội; kỹ năng giao tiếp, tạo ấn tượng ban đầu, sử dụng ngôn ngữ cơ thể; chuẩn hóa tác phong, trang phục công sở.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Bình Dương

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao nhận thức về văn hóa công sở và đạo đức công vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

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