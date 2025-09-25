Thực hiện văn hóa công sở: Nền nếp, chuẩn mực, gần dân

(GLO)- Thời gian qua, cùng với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được các đơn vị, địa phương triển khai sâu rộng.

Từ việc duy trì nền nếp, kỷ cương nơi công sở đến tinh thần gần dân, sâu sát cơ sở, phong trào ngày càng tạo được dấu ấn rõ nét, góp phần xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả.

Nền nếp, chuẩn mực nơi công sở

Sáng đầu tuần 22-9, có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những cán bộ, công chức bắt tay vào công việc với tác phong nhanh nhẹn, thái độ niềm nở. Hồ sơ được sắp xếp gọn gàng, bảng niêm yết thủ tục hành chính đặt ở nơi dễ quan sát; hòm thư góp ý và số điện thoại đường dây nóng hiện diện ngay lối ra vào. Không gian công sở sạch sẽ, nền nếp, mang lại cảm giác thân thiện cho bất kỳ ai đến làm thủ tục.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Băng xây dựng bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Đinh Yến

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt-Phó Chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn-cho biết: “Chúng tôi xác định người dân không chỉ cần hồ sơ giải quyết nhanh chóng mà còn cần thái độ đón tiếp thân thiện từ phía cán bộ, công chức. Một lời chào, một nụ cười cũng khiến mỗi người cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn. Vì vậy, từng cán bộ phụ trách lĩnh vực đến lãnh đạo đơn vị đều nỗ lực rèn luyện, xây dựng hình ảnh công chức trách nhiệm, gần dân”.

Ông Nguyễn Văn Thế (ở khu phố 46, phường Quy Nhơn) phấn khởi cho hay: “Trước đây đi làm giấy tờ hành chính thường mất nhiều thời gian, nay chỉ trong một buổi sáng là xong. Cán bộ hướng dẫn tận tình, xử lý hồ sơ công khai, minh bạch nên người dân rất hài lòng”.

Không chỉ dừng ở khẩu hiệu, việc thực hiện văn hóa công sở tại nhiều đơn vị trong tỉnh đã đi vào nền nếp. Ở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, phong trào được triển khai gắn với cải thiện môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở, khẳng định: “Chúng tôi xem những góp ý, phản ánh từ cơ sở là cơ hội để tự soi, tự sửa. Sự chuẩn mực trong công việc không thể chỉ là hình thức, mà phải bắt đầu từ thái độ cầu thị và trách nhiệm”.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng ghi dấu ấn khi gắn phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” với nhiều mô hình thiết thực. Ông Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh-nhấn mạnh: “Thời gian qua, phong trào được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn với xây dựng hình ảnh người công chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”. Đây là động lực để đội ngũ công chức, viên chức không ngừng nâng cao trình độ, rèn luyện đạo đức, phục vụ tốt hơn người dân và DN”.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” không chỉ dừng lại ở việc xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, công chức trong công việc thường nhật, mà còn thể hiện rõ nét qua tinh thần gần dân, sâu sát cơ sở. Tại xã Ia Dơk, mô hình “Ngày thứ Sáu vì dân” đã trở thành hoạt động quen thuộc. Ông Siu Luynh-Bí thư Đảng ủy xã-chia sẻ: “Từ đầu tháng 7-2025 đến nay, mô hình “Ngày thứ Sáu vì dân” càng phát huy hiệu quả. Cán bộ, công chức trực tiếp xuống thôn, làng để tiếp dân, hướng dẫn thủ tục, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Nhờ đó, nhiều hồ sơ, kiến nghị của người dân được giải quyết nhanh gọn tại chỗ”.

Còn ở xã Ia Băng, phong trào được cụ thể hóa bằng bộ quy tắc ứng xử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Giám đốc Trung tâm, cho hay: Chúng tôi xây dựng quy tắc ứng xử trên cơ sở “Cơ quan xanh - sạch - đẹp”, “Bàn làm việc ngăn nắp, khoa học” và phong trào “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ).

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Dơk. Ảnh: Đinh Yến

Anh Wưih (làng Adơk Kông, xã Ia Băng) bày tỏ: “Trước kia làm giấy tờ phải đi lại nhiều lần, nay có cán bộ hướng dẫn tận tình ngay tại xã, chúng tôi rất phấn khởi. Điều đó cho thấy cán bộ ngày càng gần dân, hiểu dân hơn”.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu về văn hóa công sở càng cao hơn. Không chỉ cần thái độ thân thiện, cán bộ, công chức còn cần thành thạo kỹ năng công nghệ, linh hoạt xử lý hồ sơ trên nền tảng số. Hiện tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Phong trào thi đua vì thế được gắn chặt với cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Bà Rơ Chăm H’Hồng-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-khẳng định: “Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở đã tạo dấu ấn rõ rệt. Từ nền nếp, kỷ cương đến thái độ gần dân, tất cả đều góp phần xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, được nhân dân tin tưởng. Văn hóa công sở không chỉ là hình thức bên ngoài mà là thước đo tinh thần trách nhiệm, là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân”.

Thực tế cho thấy, phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở đã khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức tận tâm, trách nhiệm. Khi mỗi cán bộ, công chức coi việc rèn luyện tác phong, chuẩn mực ứng xử là bổn phận thường ngày thì niềm tin của nhân dân vào chính quyền ngày càng được củng cố. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của tỉnh bền vững trong giai đoạn mới.