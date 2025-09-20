(GLO)- Tại buổi làm việc vào sáng 20-9, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh xã Chư Pưh cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: A.H

Xã Chư Pưh được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Nhơn Hòa và 2 xã Ia Phang, Chư Don. Toàn xã hiện có 26 thôn, làng; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 58,6%.

Xã có 6 thôn, làng đặc biệt khó khăn. Đến nay, xã còn 369 hộ nghèo (chiếm 5,63%) và 415 hộ cận nghèo (chiếm 6,3%).

Sau hơn 2 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác thu ngân sách nhà nước đảm bảo tiến độ, cân đối cho các nhiệm vụ chi; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm.

Hiện xã đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới; có 6 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 62,72% kế hoạch, phấn đấu cuối năm đạt 100%; giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 8,47%.

Từ ngày 1-7 đến 10-9, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 1.206 hồ sơ, chủ yếu thuộc các lĩnh vực đất đai, hộ tịch, chứng thực, cấp phép kinh doanh; trong đó đã giải quyết 1.123 hồ sơ.

Đại diện lãnh đạo xã Chư Pưh báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: A.H

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Chư Pưh cũng gặp một số khó khăn như: biên chế cán bộ, công chức còn hạn chế so với khối lượng công việc; cơ sở vật chất trường học chưa đáp ứng tiêu chuẩn; vướng mắc trong triển khai một số chính sách, chế độ theo quy định mới.

Tại buổi làm việc, UBND xã kiến nghị các sở, ngành và UBND tỉnh sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đồng thời, hướng dẫn địa phương sử dụng nguồn vốn đầu tư và sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư, hỗ trợ cho các đối tượng trên địa bàn; hướng dẫn phương án xử lý tài sản công trên đất và phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu giá đất kèm tài sản để giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, bố trí kinh phí để hoàn ứng quỹ phát triển đất tỉnh và hoàn ứng ngân sách huyện thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Chợ Trung tâm thị trấn Nhơn Hòa (cũ) theo quy định…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua.

Đặc biệt, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: A.H

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2025 và cả nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; làm việc với quyết tâm và đặt lợi ích người dân lên hàng đầu.

Trong đó, cần tập trung rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng đúng người, đúng việc; phát huy tinh thần “làm hết việc, không hết giờ”; nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường bám sát cơ sở, sâu sát với người dân, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng thời, cần đổi mới tư duy quản lý, chuyển từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ; mọi nhiệm vụ phải được triển khai theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm). Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc phải chủ động báo cáo, kịp thời tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc.

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, địa phương cần sớm hoàn thành công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, từ đó xác định các vùng động lực, vùng tăng trưởng, chọn trọng tâm, trọng điểm để đầu tư có hiệu quả. Song song với đó, cần rà soát toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Về quốc phòng-an ninh, xã cần tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh. Tài sản công phải được quản lý, sử dụng và xử lý chặt chẽ, đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.