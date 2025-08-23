Danh mục
Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Phù Mỹ Bắc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

ĐOÀN BÌNH
(GLO)-Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 23-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sớm đưa Phù Mỹ Bắc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thiện-Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (cũ) và 180 đại biểu đại diện cho 1.169 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ 3 xã: Mỹ Lộc, Mỹ Châu và Mỹ Đức. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Nhờ đó, kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng và phát triển; cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa-thể thao, thông tin-truyền thông... có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Quốc phòng-an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực.

z6936370504673-5bccd3c8ac259c788af43f045cd83566.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đoàn Bình

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá làm tiền đề xây dựng xã Phù Mỹ Bắc phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, phấn đấu hằng năm có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

Đồng thời, phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 9,1-10,2%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,36%; thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/năm và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

z6936370496290-e77d975a497285e570238a26d82ce1c8.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Đảng bộ xã nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, xây dựng hệ thống chính quyền “kiến tạo và phục vụ”, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cấp ủy khóa mới khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành kế hoạch, chương trình hành động với phương châm "6 rõ" và tinh thần “thần tốc”, “không bàn lùi, chỉ bàn làm”, “nghĩ sâu, làm lớn”; phấn đấu xây dựng xã Phù Mỹ Bắc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ngoài ra, tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại; nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh; khai thác tiềm năng du lịch đầm Trà Ổ, du lịch sinh thái biển… Triển khai lập quy hoạch chung xã Phù Mỹ Bắc, điều chỉnh quy hoạch chi tiết phù hợp với không gian phát triển mở rộng.

Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng dịch vụ-du lịch, văn hóa-xã hội, công nghệ thông tin.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cũng đề nghị Đảng bộ xã tập trung phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

z6936370495323-4925fe5fcab3bdf70f5b73d9d81578fd.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đoàn Bình

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phù Mỹ Bắc nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 25 đồng chí; đồng chí Lương Đình Tiên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

null