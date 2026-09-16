Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội, 5 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (theo tuoitre, vnexpress)

(GLO)- Rạng sáng ngày 16-9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, khoảng 1h50 cùng ngày, sau khi phát hiện cháy xảy ra, người dân đã báo động, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.

chay-nha-o-ha-noi-5-nguoi-tu-vong.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VNExpress

Ngôi nhà xảy cháy cao 4 tầng, diện tích khoảng 60 m2 mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, 4 người đã thoát ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà dân liền kề.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó 15 phút. Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát phát hiện 5 người đã tử vong, bàn giao cho lực lượng y tế.

Công an TP. Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam

Thời sự

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều tối 14-9 (giờ địa phương), tại TP. Guarda (Cộng hòa Bồ Đào Nha), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam.

Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố sau hàng loạt vụ nghi ngộ độc thực phẩm

Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố

Thời sự

(GLO)- Ngày 11-9, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn.

Tàu cá Gia Lai cứu 32 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển.

Tàu cá Gia Lai cứu 32 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển

Thời sự

(GLO)- Sau nhiều ngày trôi dạt trên biển, 32 ngư dân Đà Nẵng đã được hai tàu cá của Gia Lai phát hiện, cứu sống. Khoảnh khắc các thuyền viên tàu BĐ-98960-TS tiếp cận, đưa từng ngư dân kiệt sức lên tàu được đăng tải tối 11-9, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm, chia sẻ.

An Khê đề xuất mức phạt cơ sở bánh mì Bin Bin 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

An Khê đề xuất mức phạt cơ sở bánh mì Bin Bin 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

Thời sự

(GLO)- Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), ngành chức năng đã thống nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bin Bin do ông Nguyễn Văn Khanh làm đại diện với 4 hành vi vi phạm, đề xuất phạt 100 triệu đồng.

Tăng tốc làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai

Tăng tốc làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai

Thời sự

(GLO)- Sáng 11-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

Đa dạng dịch vụ đưa đón học sinh

Đa dạng dịch vụ đưa đón học sinh

Thời sự

(GLO)- Nhịp sinh hoạt, làm việc của nhiều phụ huynh không phải lúc nào cũng khớp với giờ học của con, nhất là khi học nhiều buổi trong ngày. Từ nhu cầu thực tế, dịch vụ hỗ trợ đưa đón học sinh phát triển khá đa dạng, tạo thêm lựa chọn cho các gia đình.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai tổ chức giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”.

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”

Thời sự

(GLO)- Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đánh dấu bước chuyển quan trọng: Từ “quản lý thông tin” sang chủ động dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết đối với Gia Lai trong không gian phát triển mới.

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

Thời sự

(GLO)- Tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, các đại biểu đã tập trung làm rõ những bất cập trong cung ứng xi măng và quản lý, khai thác tài sản công. UBND tỉnh và các sở, ngành đã đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, tránh lãng phí.

null