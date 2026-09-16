Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội, 5 người tử vong

(GLO)- Rạng sáng ngày 16-9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, khoảng 1h50 cùng ngày, sau khi phát hiện cháy xảy ra, người dân đã báo động, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VNExpress

Ngôi nhà xảy cháy cao 4 tầng, diện tích khoảng 60 m2 mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, 4 người đã thoát ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà dân liền kề.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó 15 phút. Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát phát hiện 5 người đã tử vong, bàn giao cho lực lượng y tế.

Công an TP. Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.