An Khê đề xuất mức phạt cơ sở bánh mì Bin Bin 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

(GLO)- Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), ngành chức năng đã thống nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bin Bin do ông Nguyễn Văn Khanh làm đại diện với 4 hành vi vi phạm, đề xuất phạt 100 triệu đồng.

4 hành vi được xác định gồm: khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; không có đủ dụng cụ bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến; chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh và sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

UBND phường An Khê đề xuất tổng mức tiền phạt đối với hộ Bin Bin là 100 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình



Ngày 10-9, UBND phường An Khê ban hành Tờ trình số 186/TTr-UBND, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xem xét, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bin Bin.

Theo tờ trình, tổng mức tiền phạt được đề xuất là 100 triệu đồng. Cùng với đó, cơ sở bị đề xuất đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng; buộc thu hồi, tiêu hủy thực phẩm vi phạm và buộc Hộ kinh doanh Bin Bin chi trả toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho 254 người bị ngộ độc thực phẩm theo quy định.

Việc đề xuất xử lý được thực hiện sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các bước kiểm tra, xác minh vụ việc. Được biết, vụ ngộ độc xảy ra tại cơ sở Bin Bin đã khiến 254 người phải khám, điều trị, đặt ra yêu cầu siết chặt hơn việc kiểm soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn, đặc biệt là loại hình bánh mì và thức ăn đường phố.

Không chỉ kiểm tra Hộ kinh doanh Bin Bin, ngành chức năng đã kiểm tra 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì khác trên địa bàn phường An Khê. Kết quả, chỉ 1 cơ sở đạt yêu cầu, 2 cơ sở còn lại có vi phạm. Chủ tịch UBND phường An Khê đã ban hành quyết định xử phạt 2 cơ sở này với tổng số tiền 6 triệu đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền các cơ sở thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm, chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.