Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo 57 Trung ương

(GLO)- Chiều 28-9, tại trụ sở Chính phủ (TP. Hà Nội), Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Ban Chỉ đạo 57 Trung ương) tổ chức phiên họp chuyên đề đầu tiên sau khi được Bộ Chính trị kiện toàn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ trụ sở Chính phủ kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành trên cả nước.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo, các viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại; các chuyên gia, nhà khoa học.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì Phiên họp tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh (phường Quy Nhơn). Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị giao ban Quý III-2026 của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục có chuyển biến. Hệ thống đang theo dõi 2.011 nhiệm vụ, trong đó 1.327 nhiệm vụ đã hoàn thành, 482 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và 176 nhiệm vụ đang thực hiện. Đối với Kế hoạch 05-KH/BCĐTW và Quyết định 88/QĐ-BCĐCP, trong 92 nhiệm vụ có 4 nhiệm vụ hoàn thành, 82 nhiệm vụ đang thực hiện và 6 nhiệm vụ chung quá hạn. Đến nay, 30/34 địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo theo quy định.

Về dữ liệu, 8/12 cơ sở dữ liệu quốc gia trọng yếu đã đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; 69/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã kết nối. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở dữ liệu chưa đạt yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”. Chính sách hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số, phân bổ và giải ngân kinh phí cũng còn chậm.

Dư địa lớn của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ nằm ở phát triển công nghệ mới mà còn ở nâng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của các ngành kinh tế hiện hữu. Năm 2025, kinh tế số ước đóng góp 14,02% GDP; hoạt động khoa học, công nghệ đóng góp khoảng 2,49% GDP.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên họp tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh (phường Quy Nhơn). Ảnh: T.L

Sau 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Gia Lai đạt nhiều kết quả trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng các kế hoạch, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển đổi số. 100% cơ quan, đơn vị đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch hành động.

Đến nay, 174/276 nhiệm vụ Trung ương, Chính phủ giao tỉnh đã hoàn thành; không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Trong giải quyết thủ tục hành chính, 9 tháng toàn tỉnh tiếp nhận hơn 721.000 hồ sơ, tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 96,16%, cấp kết quả điện tử 98%, thanh toán trực tuyến 97,7% và khai thác, tái sử dụng dữ liệu số hóa 98,7%. 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp xã và khối cơ quan Đảng được xử lý trên môi trường điện tử, trừ văn bản mật. Hạ tầng số tiếp tục được mở rộng. Phủ sóng di động, băng rộng di động đạt 100% trung tâm xã, phường. Trợ lý ảo AI đã triển khai tại 100% sở, ban, ngành và 135 xã, phường. Tỉnh đã xây dựng dữ liệu cho hơn 3,05 triệu thửa đất, song còn hơn 1,9 triệu thửa cần hoàn thiện. Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu đã kết nối 24 hệ thống, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành với hơn 18,47 triệu lượt kết nối thành công.

Theo công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2025 kinh tế số chiếm 10,02% GRDP tỉnh. Tỉnh cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư Phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung trị giá 100 tỷ đồng. Quý IV-2026, tỉnh tập trung xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số, hoàn thiện dữ liệu đất đai, kho dữ liệu dùng chung, xóa thôn chưa có sóng, đẩy nhanh các dự án bán dẫn, AI, an ninh mạng và tăng tốc giải ngân.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có đóng góp cụ thể đối với việc thực hiện mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng, đặc biệt là mục tiêu thực hiện tăng trưởng hai con số, cũng như cần phải làm gì để sự đóng góp đó cụ thể hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương tại các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết 57 và Nghị quyết 19.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ trụ sở Chính phủ kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: T.L

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu, thủ tục hành chính và nguồn lực, bảo đảm các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai thực chất, đúng tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu trước hết khẩn trương xử lý 27 nhiệm vụ quá hạn, đồng thời rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chỉ đạo, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới. Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ.

Về hoàn thiện thể chế, Bộ Tư pháp chủ trì rà soát, đề xuất phương án tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 15-10-2026. Các cơ quan liên quan phải khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, không để tái diễn tình trạng nợ đọng văn bản.

Về dữ liệu và hạ tầng số, Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thiện các cơ sở dữ liệu trọng điểm, ưu tiên dữ liệu giáo dục, an sinh xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và y tế, hoàn thành trước ngày 30-11-2026. Đến năm 2027, cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Các bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ cơ quan chủ quản, trách nhiệm cập nhật, thường xuyên đối soát và xử lý tình trạng dữ liệu không thống nhất.

Thủ tướng yêu cầu triển khai Khung kiến trúc tổng thể số quốc gia, ban hành khung kiến trúc số của các bộ, ngành, địa phương trước ngày 29-1-2027, hướng tới hệ thống thống nhất, tích hợp và dùng chung.

Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao, gắn với chuyển giao công nghệ và an ninh dữ liệu; nghiên cứu cơ chế ưu đãi, rút ngắn thủ tục đầu tư. Bộ Công Thương phải sớm bảo đảm nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển các trung tâm dữ liệu.

Về cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công và Đề án 06; Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm thủ tục dựa trên dữ liệu, khắc phục tình trạng người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đồng bộ học bạ, văn bằng, chứng chỉ trên hệ thống, làm sạch và gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trước ngày 30-10-2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng; nâng cao hiệu quả phân bổ, giải ngân nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.