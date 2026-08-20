Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Bộ Công an là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Báo Thanh Niên, Báo Tin Tức)

(GLO)- Theo quy định mới, Bộ Công an là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thay cho Văn phòng Trung ương Đảng 

Ngày 18-8, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 215-QĐ/TW về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 230-QĐ/TW ngày 10-1-2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

nang-luong-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-noi-dao-tao-va-nghien-cuu-ve-ban-dan-anh-giang-huy-17687345634941732203132-17871160617081970857193jpg.jpg
Phòng sạch, Trung tâm Nano và năng lượng, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi đào tạo và nghiên cứu về bán dẫn. Ảnh: Giang Huy/Báo Thanh Niên

Theo quy định mới, Bộ Công an là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, thay cho Văn phòng Trung ương Đảng. Hai cơ quan có trách nhiệm phối hợp bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu và các điều kiện phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời hạn không quá 7 ngày kể từ khi quy định có hiệu lực.

Quy định 215 cũng cụ thể hóa chức năng, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, trong đó có việc yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan Trung ương và địa phương báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời yêu cầu tổ chức kiểm tra, thanh tra theo quy định.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo được thành lập các tổ công tác, thay cho quy định trước đây về tổ giúp việc và Hội đồng Tư vấn quốc gia.

Quy định số 215-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quy định 230 không được sửa đổi, bổ sung tiếp tục có hiệu lực.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Thời sự

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã: Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, An Lương, Bình Dương.

Tăng cường liên kết phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Tăng cường liên kết phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Thời sự

(GLO)- Chiều 14-8, tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển KT-XH giai đoạn 2023-2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Tập trung các giải pháp khắc phục khuyến nghị của EC

Tập trung các giải pháp khắc phục khuyến nghị của EC

Thời sự

(GLO)- Sáng 14-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU và phát động đợt cao điểm chống khai thác IUU.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Thời sự

(GLO)- Ngày 13 - 8, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

phuong-Quy-Nhon-thao-do-tau-giai-ban

Phường Quy Nhơn khởi công phá dỡ tàu cá giải bản

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-8, tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc tổ dân phố 22, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt (TP Đà Nẵng) đã khởi công phá dỡ, tiêu hủy tàu cá giải bản trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

Thời sự

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã khảo sát và làm việc về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ dân phố trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

Thời sự

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

null