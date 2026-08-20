Bộ Công an là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ

(GLO)- Theo quy định mới, Bộ Công an là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thay cho Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày 18-8, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 215-QĐ/TW về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 230-QĐ/TW ngày 10-1-2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phòng sạch, Trung tâm Nano và năng lượng, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi đào tạo và nghiên cứu về bán dẫn. Ảnh: Giang Huy/Báo Thanh Niên

Theo quy định mới, Bộ Công an là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, thay cho Văn phòng Trung ương Đảng. Hai cơ quan có trách nhiệm phối hợp bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu và các điều kiện phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời hạn không quá 7 ngày kể từ khi quy định có hiệu lực.

Quy định 215 cũng cụ thể hóa chức năng, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, trong đó có việc yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan Trung ương và địa phương báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời yêu cầu tổ chức kiểm tra, thanh tra theo quy định.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo được thành lập các tổ công tác, thay cho quy định trước đây về tổ giúp việc và Hội đồng Tư vấn quốc gia.

Quy định số 215-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quy định 230 không được sửa đổi, bổ sung tiếp tục có hiệu lực.