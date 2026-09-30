Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia

(GLO) - Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh Gia Lai tại Australia năm 2026, sáng 30-9, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Gia Lai có ông Trần Bá Phúc - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và ông Kim Sampson - Chủ tịch Hội Hữu nghị Australia - Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của cộng đồng doanh nhân, trí thức và chủ doanh nghiệp người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Australia. Được thành lập từ năm 2010, đến nay Hội có hơn 500 hội viên, gồm khoảng 120 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Australia.

Với phương châm “Kết nối để cùng phát triển”, thời gian qua, Hội đã thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Australia; phối hợp cùng Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Australia tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, triển lãm và vận động đưa nông sản Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Australia; góp phần đưa các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng và du lịch của Việt Nam đến gần hơn với kiều bào và người dân sở tại.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia. Ảnh: Ngọc Luận

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế của địa phương, trên nền tảng này, tỉnh đang tập trung nâng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, gắn vùng nguyên liệu với chế biến, bảo quản, phân phối và xuất khẩu. Đồng thời ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, logistics, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo và du lịch.

Để những tiềm năng chuyển thành các cơ hội hợp tác cụ thể, Gia Lai mong muốn Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia đồng hành trên 4 hướng trọng tâm: Làm cầu nối thông tin và đối tác; hỗ trợ doanh nghiệp nâng chuẩn hàng hóa, phương thức kinh doanh; kết nối đầu tư, đổi mới sáng tạo; đồng thời quảng bá du lịch và tăng cường kết nối nguồn nhân lực, chuyên gia, trí thức người Việt tại Australia.

Trao đổi với đoàn công tác tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia Trần Bá Phúc nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Australia đã nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra nhiều cơ hội mới.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Australia có thể đóng vai trò rất thiết thực, không chỉ đưa hàng Việt sang Australia mà còn đưa thị trường Australia, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới đối tác về Việt Nam.

Qua những thông tin được tỉnh chia sẻ, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia nhận thấy nhiều lĩnh vực mà doanh nghiệp Australia có kinh nghiệm và có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác. Vì vậy, Hội mong muốn phối hợp với Gia Lai theo hướng “kết nối đúng đối tác - đúng nhu cầu - đúng dự án”.

Chia sẻ về định hướng hợp tác trong thời gian tới, các thành viên của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia cho biết sẽ tập trung hỗ trợ tỉnh kết nối thị trường, trong đó phối hợp cùng các cơ quan và doanh nghiệp Gia Lai tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu nhà nhập khẩu, nhà phân phối tại Australia; tư vấn về các tiêu chuẩn, thủ tục pháp lý, tập quán kinh doanh, để từng bước đưa nông sản Gia Lai vào thị trường Australia.

Thứ hai, cùng tỉnh tìm kiếm những doanh nghiệp Australia hoặc doanh nghiệp Việt Nam tại Australia có năng lực và nhu cầu phù hợp với các lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư. Ngoài ra, kết nối cộng đồng doanh nhân, chuyên gia, trí thức người Việt tại Australia với Gia Lai, không chỉ trong thương mại và đầu tư mà còn trong giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo và du lịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá cao vai trò kết nối, hỗ trợ của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng trong thời gian qua.

Điểm nhấn được Bí thư Tỉnh ủy đặt ra là không dừng ở kết nối, mà phải chuyển kết nối thành những việc cụ thể. Hai bên sẽ duy trì đầu mối thường xuyên, lựa chọn một số sản phẩm hoặc dự án cụ thể để triển khai, xác định rõ công việc, tiến độ và kết quả dự kiến.

Đặc biệt, tiến tới thành lập Ban liên lạc người Gia Lai (Việt Nam) tại Australia để kết nối thị trường, đầu tư, giới thiệu hình ảnh, quảng bá sản phẩm của tỉnh Gia Lai đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cũng như các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) trao quà lưu niệm cho Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia. Ảnh: Ngọc Luận

Về các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia tập trung vào các lĩnh vực gồm: Hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics, năng lượng xanh, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP Gia Lai, nhất là cà phê Gia Lai và thúc đẩy du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 3 từ trái sang) trao quà lưu niệm cho các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Về phía tỉnh, Gia Lai cam kết cung cấp thông tin, hỗ trợ khảo sát, hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận, xử lý kịp thời các đề xuất trong phạm vi thẩm quyền; nhằm đưa quan hệ kết nối giữa doanh nghiệp Gia Lai và cộng đồng doanh nhân tại Australia đi vào chiều sâu, hợp tác thực chất.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia ký kết Biên bản làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Công ty Cổ phần Vĩnh Phát BG Group và đối tác Australia ký kết MOU. Ảnh: Ngọc Luận

Dịp này, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia đã ký kết Biên bản làm việc, Công ty Cổ phần Vĩnh Phát BG Group và đối tác Australia ký kết các Biên bản ghi nhớ đầu tư MOU. Đây được xem là những bước cụ thể hóa các nội dung trao đổi tại buổi làm việc, tạo cơ sở để các bên tiếp tục nghiên cứu và triển khai hợp tác thời gian tới.