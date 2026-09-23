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Thời sự

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Chiều 23-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Tỉnh ủy về thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh gồm các tổ chức đảng, đảng viên ở Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh; Đảng bộ HĐND tỉnh gồm các tổ chức đảng, đảng viên trong các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng thời, thông qua các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra của 2 Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

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Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh. Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, với Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí, đồng chí Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

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Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh. Ảnh: N.H

Đối với Đảng bộ HĐND tỉnh, Ban Chấp hành gồm 17 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí, đồng chí Huỳnh Thúy Vân được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.H

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nêu rõ: Việc thành lập 2 Đảng bộ là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Đây không chỉ là thay đổi về tổ chức, mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị 2 Đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, đưa bộ máy vào hoạt động ngay, bảo đảm liên tục, thông suốt; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xây dựng 2 Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Trong đó, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, thực sự là cầu nối tin cậy giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Đảng bộ HĐND tỉnh tập trung nâng cao chất lượng quyết định và giám sát; bảo đảm mỗi nghị quyết sát thực tiễn, khả thi, vì sự phát triển của tỉnh và lợi ích chính đáng của nhân dân.

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