Thành lập 3 hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 22-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh công bố quyết định thành lập 3 Hội đồng tư vấn, gồm: Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật; Hội đồng tư vấn Kinh tế - Văn hóa và Xã hội; Hội đồng tư vấn Dân tộc và Tôn giáo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Theo đó, Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật có 10 thành viên, do ông Lê Văn Toàn - nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, làm Chủ nhiệm. Hội đồng tư vấn Dân tộc và Tôn giáo có 9 thành viên, do ông Nguyễn Cảnh Huệ - nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, làm Chủ nhiệm. Hội đồng tư vấn Kinh tế - Văn hóa và Xã hội có 9 thành viên, do ông Võ Ngọc Anh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, làm Chủ nhiệm.

Các Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tập hợp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ có kinh nghiệm và người có uy tín; nghiên cứu, tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, phục vụ công tác tham mưu, giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quyết định thành lập Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật. Ảnh: Minh Hoàng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn chúc mừng các thành viên được tín nhiệm cử tham gia các Hội đồng tư vấn; đồng thời đề nghị các Hội đồng phát huy vai trò là kênh tập hợp trí tuệ, diễn đàn trao đổi chuyên môn, là địa chỉ tham mưu tin cậy của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hoạt động tư vấn cần tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, thiết thực, bám sát thực tiễn; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; tăng cường nghiên cứu, đề xuất những vấn đề Mặt trận cần quan tâm, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tạo điều kiện để các Hội đồng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, góp phần nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và hiệu quả công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Cảnh Huệ - nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc và Tôn giáo, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Minh Hoàng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Cảnh Huệ - nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc và Tôn giáo, trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; đồng thời khẳng định các thành viên Hội đồng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm thực tiễn, chuyên môn và trí tuệ tập thể, tích cực nghiên cứu, tham gia tư vấn, đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (thứ 4 từ phải qua) tặng quà tri ân cho các vị thôi tham gia các Hội đồng tư vấn. Ảnh: Minh Hoàng

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng quà tri ân các vị thôi tham gia các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.