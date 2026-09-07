Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn

Sáng 7-9, tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc.

Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik.

Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik bày tỏ trân trọng việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên sau khi Quốc hội Hàn Quốc kiện toàn ban lãnh đạo mới.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn. Đội hình tiêu binh mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc đứng nghiêm thành hai hàng dọc theo lối đi. Ảnh: Media QH

Tại sảnh chính trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Media QH

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao.

Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik cũng khẳng định chuyến thăm sẽ tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước; mong muốn Chính phủ, Quốc hội Việt Nam tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài.

Bày tỏ tình cảm yêu mến đất nước và con người Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về việc hỗ trợ công dân, doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò nòng cốt của Quốc hội Hàn Quốc và ấn tượng với các nguyên tắc điều hành của Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik, trong đó ưu tiên tạo thành quả thực chất để người dân có thể cảm nhận được, mở rộng sự tham gia của người dân, tăng cường lập pháp trong lĩnh vực công nghiệp tương lai và chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI).

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Media QH

Việt Nam luôn xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.

Đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội Hàn Quốc khuyến khích doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như: cơ sở hạ tầng, chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, năng lượng, cảng biển; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc...

Mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân

Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội đàm. Ảnh: Media QH

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik. Ảnh: Media QH

Hai bên nhất trí tiếp tục ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại và ODA ưu đãi cho các dự án của Việt Nam; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước; đồng thời tích cực quan tâm, cải thiện chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại mỗi nước.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước; tiếp tục quan tâm, cải thiện chính sách để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, trong đó có khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn để họ yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại mỗi nước.

Về hợp tác nghị viện, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian qua; nhấn mạnh ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik cùng các đại biểu hai nước. Ảnh: Media QH

Hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thể chế phục vụ phát triển bền vững; tích cực thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa các Ủy ban chuyên môn bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ký tháng 11-2025.

Hai bên thống nhất phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong phối hợp giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác của chính phủ; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Trao đổi vấn đề khu vực và quốc tế, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.



Theo Trần Thường (VietNamNet)