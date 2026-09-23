Mưa lớn kéo dài, xuất hiện sạt lở tại Quy Nhơn Nam

(GLO)-Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai, đến cuối ngày 22-9, khu vực giữa và Đông Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa trên diện rộng, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to kèm dông.

Mưa lớn đã gây sạt lở, đá rơi tại một số điểm trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam trực tiếp chỉ đạo khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn. Ảnh: Đặng Việt

Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh cho biết, lượng mưa bình quân trong khu vực khoảng 80mm. Một số nơi có lượng mưa khá lớn như hồ Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây) 184mm; Chi cục Thủy lợi (phường Quy Nhơn Nam) 166mm; hồ Quang Hiển (xã Canh Vinh) 148,6mm và Hà Văn Trên (xã Vân Canh) 122,4mm.

Mưa lớn khiến khoảng 4 giờ ngày 22-9 xảy ra sạt lở tại khu vực dốc Mộng Cầm, tổ 15B, đường Lê Công Miễn, phường Quy Nhơn Nam. Đất, đá, bùn và cành cây từ taluy dương sạt xuống chiếm một phần mặt đường; một số đoạn hộ lan bị nghiêng, biến dạng, trong khi rãnh thoát nước có nguy cơ bị bồi lấp. Tại khu vực tổ 15B, bùn đất tràn xuống lối đi, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Đáng chú ý, tại Km17 Quốc lộ 1D, một tảng đá rơi xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND phường Quy Nhơn Nam đã kiểm tra hiện trường, tổ chức rào chắn, đặt cảnh báo; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện thu dọn đất, đá, cây cối và khơi thông hệ thống thoát nước. Địa phương cũng phối hợp với đơn vị quản lý Quốc lộ 1D xử lý tảng đá, đồng thời rà soát nguy cơ tiếp tục xảy ra đá rơi, sạt lở.

Mưa lớn cũng làm lượng nước về một số hồ chứa trên địa bàn tăng. Toàn tỉnh hiện có 282 hồ chứa, tổng dung tích trữ khoảng 716,25/1.452,242 triệu m³, đạt 49,3% dung tích thiết kế. Trong đó, khu vực phía Đông tỉnh mới đạt 20,8%, trong khi khu vực phía Tây đạt 74%.

Đáng chú ý, hồ Ayun Hạ hiện tích 195,58 triệu m³, đạt 77,3% dung tích thiết kế; lưu lượng nước về hồ 111,4 m³/s, trong khi lưu lượng xả 157,3 m³/s. Hồ Ia Mơr tích khoảng 153,99 triệu m³, đạt 86,61% dung tích thiết kế; lưu lượng nước về 76 m³/s, xả 12 m³/s.

Hồ Biển Hồ B có mực nước hiện tại 745,25m, cao hơn mực nước dâng bình thường 745m; dung tích hiện có 13,25 triệu m³, tương đương 106,85% dung tích thiết kế.

Trong khi đó, tại khu vực phía Đông, một số hồ còn ở mức tích nước thấp như hồ Định Bình đạt 13,4%, Núi Một 34,9%, Đồng Mít 19,3%, Hội Sơn 20%, Thuận Ninh 27,5% và Vạn Hội 25,2% dung tích thiết kế.

Trước diễn biến mưa lớn, tỉnh Gia Lai đã triển khai các biện pháp ứng phó theo Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 21-9, yêu cầu các địa phương, sở, ngành chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, sạt lở.

Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, lượng mưa và tình hình hồ chứa; đồng thời đề nghị các địa phương duy trì trực ban, chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, đá rơi, ngập úng để kịp thời cảnh báo, xử lý khi có tình huống phát sinh.