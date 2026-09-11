Gia Lai tiếp tục có mưa lớn, đề phòng ngập úng và sạt lở

(GLO)- Khu vực tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trong những ngày tới. Người dân cần đề phòng ngập úng tại vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc và các hiện tượng nguy hiểm đi kèm dông, lốc, sét.

Theo tin dự báo mưa lớn, từ chiều 9-9 đến chiều 10-9, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa đo được từ 15 giờ ngày 9-9 đến 15 giờ ngày 10-9 phổ biến từ 30 đến 80 mm; một số nơi cao hơn 100 mm, như Quy Nhơn 103 mm, Ia Me 112,4 mm và Sơ Pai 97,4 mm.

Dự báo từ chiều 10-9 đến chiều 12-9, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 120 mm.

Gia Lai tiếp tục có mưa lớn trong ngày 11-9. Ảnh: Phương Vi

Tại khu vực giữa và phía Đông tỉnh, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Riêng các địa phương Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Prông, Ia Mơ và Chư Pưh, thời gian ảnh hưởng của đợt mưa được dự báo từ 16 giờ ngày 10-9 đến 16 giờ ngày 12-9, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ chiều 12-9 đến chiều 13-9, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vẫn còn mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được xác định ở cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp; đồng thời cần đề phòng sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Trong các trận mưa giông, người dân cũng cần cảnh giác với lốc, sét và gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến người và vật nuôi.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và có phương án đảm bảo an toàn.