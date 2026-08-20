Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm, biển động mạnh

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10 km/h.
Dự báo đến 7 giờ ngày 21-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5-10 km/h, gió cấp 6, giật cấp 8. Ngày 22-8, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ chậm 5 km/h, gió cấp 6-7, giật cấp 9.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5 km.
Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-4 m; biển động mạnh. Từ ngày 21-8, vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3 m; biển động mạnh.
Đối với vùng biển Gia Lai, dự báo ngày và đêm 20-8 có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-4 m.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.