Thời tiết ngày 18/8: Miền Bắc mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng trên 36 độ C

Theo dự báo, ngày và đêm 18/8, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 36 độ C.

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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 18/8, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 36 độ C.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Khu vực này có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31-33 độ C, phía Nam 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có lúc có mưa rào và dông; nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Gió Tây Nam cấp 2-3.Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; người dân cần chủ động phòng tránh, đặc biệt khi tham gia giao thông và hoạt động ngoài trời.

Từ sáng sớm 18/8 đến đêm 19/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngày và đêm 18/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Cảnh báo từ ngày 20/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Lào Cai, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tổng lượng mưa cả đợt từ sáng sớm 18/8 đến hết ngày 21/8 phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt; riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt. Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ngoài ra, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Trị, Lâm Đồng.

Trên biển, dự báo có gió mạnh, sóng lớn và mưa dông.

Cụ thể, ngày và đêm 19/8, Vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long: gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động. Rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Theo Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)