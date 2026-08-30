(GLO)- Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 30 và 31-8, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; trong khi khu vực phía Tây có khả năng xuất hiện mưa rào và giông vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 24-48 giờ tới, Gia Lai chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Theo đó, thời tiết toàn tỉnh có mây thay đổi, ngày nắng. Khu vực phía Đông có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Khu vực phía Tây tỉnh chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3, có lúc cấp 4-5.

Thời tiết Gia Lai ngày 30-8 phía Đông tiếp tục nắng nóng, phía Tây có mưa giông. Ảnh: Phương Vi

Cụ thể, ngày 30-8, khu vực Hoài Nhơn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, cao nhất 37-39 độ C, xác suất mưa dưới 20%.

Tại An Nhơn và Quy Nhơn, thời tiết mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, thấp nhất từ 26-29 độ C. Xác suất mưa dưới 20%.

Đêm 30-8 và ngày 31-8, Hoài Nhơn tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C. Chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và giông, xác suất mưa trên 60%.

Trong khi đó, An Nhơn và Quy Nhơn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại An Nhơn từ 34-36 độ C và tại Quy Nhơn từ 34-36 độ C; xác suất mưa dưới 30%.

Tại khu vực Pleiku, ngày 30-8 cũng như đêm 30-8, ngày 31-8, thời tiết mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, cao nhất từ 26-28 độ C, xác suất mưa trên 80%.

Khu vực An Khê có hình thái thời tiết tương tự, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C; xác suất mưa trên 70%.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh khuyến nghị các đơn vị tổ chức sự kiện ngoài trời cần đề phòng mưa giông kèm gió giật mạnh có thể làm đổ cây cối, ảnh hưởng đến an toàn và làm gián đoạn các hoạt động ngoài trời. Mưa cũng có thể gây trơn trượt.

Bên cạnh đó, nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt đối với những người tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người dân khi tham gia các sự kiện nên chuẩn bị ô, dù, áo mưa và các vật dụng cần thiết.

Các đơn vị liên quan cũng cần bảo đảm phương tiện cứu hộ, y tế và phòng cháy, chữa cháy sẵn sàng ứng phó kịp thời với những tình huống phát sinh do thời tiết.