Thời tiết Gia Lai 29-8: Phía Đông nắng nóng gay gắt, phía Tây mưa giông

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong 24-48 giờ tới, Gia Lai chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên thời tiết khu vực Gia Lai mây thay đổi, ngày nắng.

Trong đó, khu vực phía Đông nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Còn khu vực phía Tây tỉnh chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3, có lúc cấp 4-5.

Phía Đông nắng nóng gay gắt trong ngày 29-8. Ảnh: Phương Vi

Cụ thể, ngày 29-8, tại Hoài Nhơn, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C, cao nhất 37-39°C; gió Tây Nam cấp 3-5 m/s, xác suất mưa dưới 20%.

An Nhơn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C, cao nhất 35-37°C; gió Tây Nam cấp 3-5 m/s, xác suất mưa dưới 20%.

Tại Quy Nhơn, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C, cao nhất 35-37°C; gió Nam đến Tây Nam cấp 2-4 m/s, xác suất mưa dưới 20%.

Trong khi đó, Pleiku mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C, cao nhất 26-28°C; gió Tây Nam cấp 2-4 m/s, xác suất mưa trên 80%.

Tại An Khê, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C, cao nhất 30-32°C; gió Tây Nam cấp 5-7 m/s, xác suất mưa trên 70%.

Đêm 29 và ngày 30-8, thời tiết tiếp tục phân hóa. Hoài Nhơn duy trì nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39°C. An Nhơn và Quy Nhơn tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lần lượt 35-37°C.

Tại Pleiku, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông, xác suất mưa trên 80%. An Khê cũng có mưa rào, giông vào chiều tối và đêm, xác suất mưa trên 60%.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Người dân tham gia các hoạt động ngoài trời cần chủ động bảo vệ sức khỏe, chuẩn bị ô dù, áo mưa và theo dõi diễn biến thời tiết.

Đối với các sự kiện ngoài trời, ban tổ chức cần đề phòng mưa giông kèm gió giật mạnh, có thể làm đổ rạp cây cối, gây trơn trượt và ảnh hưởng đến an toàn, hoạt động của sự kiện. Các phương tiện cứu hộ, y tế và phòng cháy, chữa cháy cần được bố trí, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh do thời tiết.