Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm, hướng về Bạch Long Vĩ

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 21-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía Đông.

Áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đặc khu Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Dự báo đến 7 giờ ngày 22-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ chậm từ 3-5 km/h, tiếp tục gây ảnh hưởng trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Khi đó, tâm áp thấp cách Hải Phòng khoảng 190 km về phía Đông và cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Đông Bắc. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, với sức gió cấp 8, giật cấp 10.

Đến 7 giờ ngày 23-8, bão có khả năng di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 3-5 km/h, tâm bão cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía Đông và cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía Bắc; sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão được dự báo có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Nam với tốc độ 3-5 km/h.

Trên Vịnh Bắc Bộ, gồm các khu vực Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, gió mạnh cấp 6-7; khu vực gần tâm bão có gió cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2,5-3,5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Tại vùng biển Gia Lai, trong ngày và đêm 21-8, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4 m. Tàu thuyền và các hoạt động trên biển có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn; cần đề phòng sạt lở bờ biển, đặc biệt tại các khu vực đê, kè xung yếu ven bờ.