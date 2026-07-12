Thời tiết ngày 12/7: Mưa dông diện rộng, cảnh báo gió giật mạnh trên biển

Ngày và đêm 12/7, thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa rào và dông, ngoài ra, cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển với cấp độ rủi ro thiên tai đạt cấp 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo diễn biến thời tiết ngày và đêm 12/7, các khu vực thành phố Hà Nội, Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo về thời tiết xấu, gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển với cấp độ rủi ro thiên tai đạt cấp 2.

Gió giật mạnh trên nhiều vùng biển. Ảnh: TTXVN

Thời tiết các khu vực như sau: Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Có lúc có mưa rào và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Phía Bắc có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Về diễn biến lượng mưa trong ngày và đêm 12/7: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo: mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Về tình hình thời tiết trên biển, ngày và đêm 12/7, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm phía Đông đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao trên 2m.

Cảnh báo ngày và đêm 13/7, vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, riêng khu vực Giữa Biển Đông 2,0-4,0m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2. Dự báo tác động cho thấy toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)