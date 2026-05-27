Thời tiết Gia Lai ngày 28-5: Phía Đông tỉnh tiếp tục nắng nóng 36-38 độ C

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 28-5, khu vực giữa và phía Đông tỉnh tiếp tục có nắng nóng, phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong đó, các khu vực An Khê, An Nhơn, Ayun Pa, Cát Tiến, Ia Pa, Phù Cát, Phú Thiện, Phú Túc, Quy Nhơn, Tuy Phước có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C; khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C.

Nắng nóng vẫn tiếp diễn tại khu vực phía Đông tỉnh trong ngày 28-5. Ảnh: Phương Vi

Trên cả nước, ngày 28-5, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực. Tại Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi vượt 38 độ C, xuất hiện nắng nóng gay gắt. Độ ẩm thấp nhất dao động khoảng 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế ghi nhận nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Trong khi đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ cũng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C, có nơi vượt 38 độ C, độ ẩm thấp nhất khoảng 50-55%.