(GLO)- Theo dự báo, tình hình nắng nóng ở khu vực phía Đông Gia Lai có thể kéo dài đến ngày 28-5. Mức nhiệt độ cao nhất từ 35-39 độ C.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 26-5, khu vực An Nhơn, Ayun Pa, Cát Tiến, Ia Pa, Phù Cát, Phú Thiện, Phú Túc, Tuy Phước ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C; khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh từ 37-39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, từ 40-45%.

Tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, nắng nóng có thể tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 28-5. Ảnh: Phương Vi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26-5, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt, trong khi Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng nóng gay gắt từ 11-16 giờ, bổ sung đủ nước và chủ động các biện pháp phòng tránh nguy cơ cháy nổ, sốc nhiệt do nhiệt độ tăng cao kéo dài.