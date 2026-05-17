Thời tiết ngày 17-5: Khu vực Tây Nguyên xuất hiện mưa vào chiều tối

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo ngày 17-5, khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa vào chiều tối. Nhiều khu vực khác trên cả nước cũng xuất hiện mưa giông.

Cụ thể, Đông Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và giông, phổ biến từ 15-30 mm, có nơi có thể vượt 70 mm. Tại khu vực Tây Nguyên, mưa xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và đêm với lượng mưa 15-35 mm, cục bộ trên 80 mm.

Nhiều khu vực trong cả nước dự báo xuất hiện mưa giông trong ngày 17-5. Ảnh: Phương Vi

Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ cũng được dự báo có mưa giông diện rộng, nhiều nơi đạt 10-30 mm, có điểm vượt 60 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Mưa giông có thể đi kèm lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể gây thiệt hại cho cây trồng, làm tốc mái nhà cửa, ảnh hưởng đến giao thông và hạ tầng dân sinh.

Ngoài ra, mưa lớn trong thời gian ngắn còn làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ngập sâu tại các khu vực trũng thấp. Người dân và các cơ quan chức năng cần chú ý đề phòng và chủ động phương án ứng phó.