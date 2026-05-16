Gia Lai: Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ

(GLO)- Chiều 15-5, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại một số khu vực.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo trong nhiều giờ tới tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10 – 40 mm, có nơi trên 40 mm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã trong tỉnh Gia Lai, gồm: Ia Rsai, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Púch, Phú Túc, Uar.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Người dân cần chú ý đề phòng và chủ động các phương án ứng phó kịp thời.