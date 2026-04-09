Ra mắt ứng dụng thời tiết Việt Nam, tích hợp cảnh báo thiên tai

(GLO)- Cục Khí tượng thủy văn vừa ra mắt ứng dụng (app) Thời tiết Việt Nam KTTV, cung cấp thông tin dự báo thời tiết về mây, mưa, nhiệt độ, gió theo vị trí người dùng và tầm dự báo tới 10 ngày.

Theo Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ứng dụng khai thác nguồn dữ liệu từ hơn 2.600 trạm quan trắc toàn quốc, kết hợp 8 trạm radar thời tiết và các mô hình dự báo số trị.

Dữ liệu mưa, nhiệt độ, độ ẩm, gió được cập nhật mỗi 10 phút, cho phép người dùng theo dõi sát diễn biến thời tiết tại vị trí thực tế.

Ứng dụng Thời tiết Việt Nam KTTV. Ảnh: Quang Khoa

Ngoài thông tin thời tiết hiện tại, ứng dụng cung cấp dự báo đến 10 ngày, hiển thị theo chu kỳ 3 giờ. Các bản tin được xây dựng từ hệ thống tính toán của ngành khí tượng, đảm bảo độ tin cậy.

Ứng dụng cũng hỗ trợ người dùng dễ dàng tra cứu thời tiết tại các xã, phường trên cả nước thông qua công cụ tìm kiếm thông minh, tích hợp gợi ý tự động. Ngoài ra, người dùng có thể lưu đến 10 vị trí yêu thích để cập nhật thông tin thường xuyên.

Cục Khí tượng thủy văn cho biết trong các phiên bản tiếp theo, ứng dụng sẽ tiếp tục được bổ sung các bản đồ cảnh báo mưa, bão và nhiều tiện ích khác nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng.

Ứng dụng cũng tích hợp tính năng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất thời gian thực theo vị trí người dùng. Các điểm nguy cơ được biểu thị bằng hệ thống biểu tượng (icon) theo vị trí địa lý cụ thể, phân loại rõ rệt qua 3 cấp độ trung bình, cao và rất cao.

Chỉ với một thao tác chạm trực tiếp vào biểu tượng, người dùng có thể truy cập tức thì các bản tin chi tiết kèm theo những khuyến nghị hành động cụ thể để đảm bảo an toàn.

Ứng dụng “Thời tiết Việt Nam KTTV” được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên cả hai nền tảng là IOS và Android. Trong đó, phiên bản cho Android (Google Play) đã đầy đủ chức năng, phiên bản cho IOS (App Store) hiện đang hoàn thiện tích hợp tính năng cảnh báo dông, sét.