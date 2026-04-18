Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Cảnh báo giông lốc, mưa lớn cục bộ tại một số khu vực tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong vài giờ đến, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh sẽ có giông lốc, mưa lớn cục bộ.

Cụ thể, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông trên và khu vực các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã sau: Ia Khươl, KRong (Làng Klêch), Đăk Rong (Plei Kô Lênh, Plei Kon Lênh Tê, Kon Lanh, Plei Kon Lộc 1), Ayun, Lơ Pang, KDang, Đăk Sơmei (Kon Mahar, Kon Sơnglok).

Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Hiện tại đến 3 giờ tới, những vùng mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: An Toàn, Bình Khê, Canh Liên, Vân Canh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, An Bình, An Khê, Cửu An, Bàu Cạn, Chư Prông, Ia Băng, Ia Tôr, Biển Hồ, Chư Păh, Ia Phí, Ia Hrú, AL Bá, Bờ Ngoong, Chư Sê, Gào, Ia Grai, Ia Hrung, Kbang, Sơn Lang, Tơ Tung, Chơ Long, Chư Krey, Hra, Kon Chiêng, An Phú, Diên Hồng, Hội Phú, Pleiku, Thống Nhất, Ya Hội, Đak Pơ, Kon Gang, Mang Yang, Đăk Đoa và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông, người dân cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và nhân dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Năm nay bão ít nhưng có thể rất mạnh, bất thường

Cảnh báo thiên tai

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, năm nay số lượng bão có thể không nhiều như một số năm trước nhưng nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh, bất thường khi nhiệt độ mặt biển cao. Ông Khiêm chia sẻ với Tiền Phong nhận định tình hình mưa bão 2026.

