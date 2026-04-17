Cây xanh bật gốc chắn ngang đường Hùng Vương do mưa lớn

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Tối 17-4, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã cử lực lượng phong tỏa tạm thời 1 chiều trên đường Hùng Vương để đảm bảo an toàn và xử lý 1 cây xanh bị bật gốc chắn ngang đường do mưa lớn.

Trước đó, khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, tại khu vực phường Pleiku xuất hiện mưa to kèm theo gió lớn. Thời điểm trên, một cây gỗ sao trên vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn gần cầu vượt khách sạn Mường Thanh) đã bất ngờ bị bật gốc.

Cây xanh đổ chắn ngang đường Hùng Vương do mưa lớn. Ảnh: Văn Ngọc

Cây lớn cao khoảng 10 m đổ về hướng lòng đường, chắn toàn bộ lòng đường. Do đó, giao thông trên đường Hùng Vương theo hướng từ ngã tư Phù Đổng đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Viết Xuân bị ách tắc tạm thời.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông trên đường Hùng Vương trước đoạn cây xanh bị đổ. Ảnh: Văn Ngọc

UBND phường Pleiku đã lập tức cử lực lượng phân luồng giao thông tại khu vực khách sạn Mường Thanh. Đồng thời nhanh chóng xử lý cắt gọn cây đổ, giải phóng mặt đường để giao thông thông suốt.

Có thể bạn quan tâm

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật-Kiến tạo đột phá phát triển”. Dịp này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả.

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

(GLO)- Sau những sự cố đuối nước gần đây, du khách và người dân được cảnh báo về các nguy cơ khi tắm biển. Lực lượng cứu hộ và đơn vị quản lý bãi biển đã bố trí trực, cắm biển cảnh báo và tăng cường tuyên truyền, giúp mọi người tắm biển an toàn.

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

(GLO)- Hiện nay, trên cánh đồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại phường Hoài Nhơn Đông, tình trạng rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh, gây hại trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa bị nhiễm nặng đã xuất hiện hiện tượng cháy rầy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

null