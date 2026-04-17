Cây xanh bật gốc chắn ngang đường Hùng Vương do mưa lớn

Trước đó, khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, tại khu vực phường Pleiku xuất hiện mưa to kèm theo gió lớn. Thời điểm trên, một cây gỗ sao trên vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn gần cầu vượt khách sạn Mường Thanh) đã bất ngờ bị bật gốc.
Cây lớn cao khoảng 10 m đổ về hướng lòng đường, chắn toàn bộ lòng đường. Do đó, giao thông trên đường Hùng Vương theo hướng từ ngã tư Phù Đổng đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Viết Xuân bị ách tắc tạm thời.
UBND phường Pleiku đã lập tức cử lực lượng phân luồng giao thông tại khu vực khách sạn Mường Thanh. Đồng thời nhanh chóng xử lý cắt gọn cây đổ, giải phóng mặt đường để giao thông thông suốt.