Cây xanh bật gốc chắn ngang đường Hùng Vương do mưa lớn

(GLO)- Tối 17-4, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã cử lực lượng phong tỏa tạm thời 1 chiều trên đường Hùng Vương để đảm bảo an toàn và xử lý 1 cây xanh bị bật gốc chắn ngang đường do mưa lớn.

Trước đó, khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, tại khu vực phường Pleiku xuất hiện mưa to kèm theo gió lớn. Thời điểm trên, một cây gỗ sao trên vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn gần cầu vượt khách sạn Mường Thanh) đã bất ngờ bị bật gốc.

Cây xanh đổ chắn ngang đường Hùng Vương do mưa lớn. Ảnh: Văn Ngọc

Cây lớn cao khoảng 10 m đổ về hướng lòng đường, chắn toàn bộ lòng đường. Do đó, giao thông trên đường Hùng Vương theo hướng từ ngã tư Phù Đổng đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Viết Xuân bị ách tắc tạm thời.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông trên đường Hùng Vương trước đoạn cây xanh bị đổ. Ảnh: Văn Ngọc

UBND phường Pleiku đã lập tức cử lực lượng phân luồng giao thông tại khu vực khách sạn Mường Thanh. Đồng thời nhanh chóng xử lý cắt gọn cây đổ, giải phóng mặt đường để giao thông thông suốt.