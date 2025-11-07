Cây thông trăm tuổi ở xã Biển Hồ bật gốc do ảnh hưởng bão số 13

(GLO)- Do ảnh hưởng bởi gió mạnh của cơn bão số 13 (Kalmaegi), 1 cây thông cổ thụ tại khu vực hàng thông trăm tuổi (thôn 1, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đã bị bật gốc, ngã đổ hoàn toàn trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Cây thông cổ thụ 108 tuổi bật gốc hoàn toàn khiến người dân tiếc nuối. Ảnh: N.D

Theo ông Đoàn Huy Mạnh (thôn 1, xã Biển Hồ), lúc 21 giờ 40 phút ngày 6-7, cây thông số 22, khoảng 108 tuổi bị bật gốc ngã đổ hoàn toàn do ảnh hưởng của cơn bão số 13.

Đây là một điều đáng tiếc bởi cây thông cổ thụ này đã hơn trăm tuổi, được người dân nâng niu, chăm sóc, bảo vệ từ nhiều năm nay. Sau khi cây đổ, người dân đã báo chính quyền địa phương đến dọn dẹp.

Cây thông này ngã đổ còn khiến chiếc cầu thang bên cạnh bị sập. Đây là điểm du khách thường check-in ngắm nhìn đồi chè Biển Hồ từ trên cao.

Một cây thông to ngã đổ phần ngọn vào nhà dân tại phường Pleiku. Ảnh: N.D

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão, một số cây thông trên địa bàn xã Biển Hồ và phường Pleiku cũng bật gốc, ngã đổ hoàn toàn. Rất may thời điểm cây ngã vào buổi tối nên không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục cây xanh ngã đổ vào đường dây điện tại phường Pleiku. Ảnh: N.D

Trong sáng sớm 7-11, lực lượng chức năng đã kiểm tra hiện trường, cắt dọn cành cây ngã đổ và dọn dẹp rác dưới lòng đường nhằm đảm bảo lưu thông và mỹ quan đô thị.