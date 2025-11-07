(GLO)- Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương khắc phục hậu quả bão số 13, trong đó, Gia Lai được hỗ trợ 30 tỷ đồng.

Ngày 7-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2451/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13.

Hỗ trợ khẩn cấp 30 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: Lê Quảng

Cụ thể, hỗ trợ 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 17321/BTC-NSNN ngày 7-11-2025.

Trong đó, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 20 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỷ đồng. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Đồng thời, báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.