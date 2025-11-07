Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Hỗ trợ khẩn cấp 30 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương khắc phục hậu quả bão số 13, trong đó, Gia Lai được hỗ trợ 30 tỷ đồng.

Ngày 7-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2451/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13.

Hỗ trợ khẩn cấp 30 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13.
Hỗ trợ khẩn cấp 30 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: Lê Quảng

Cụ thể, hỗ trợ 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 17321/BTC-NSNN ngày 7-11-2025.

Trong đó, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 20 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỷ đồng. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Đồng thời, báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

Kinh tế

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

Kinh tế

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

Emagazine

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

null