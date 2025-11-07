Gia Lai: Khắp nơi ngổn ngang sau bão

(GLO)- Hàng ngàn cây xanh đổ ngã, mái tôn móp méo, nhiều công trình bị hư hỏng nặng nề... là những thiệt hại bước đầu được các phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận sau khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đêm qua (6-11).

Theo ghi nhận của các phóng viên vào sáng 7-11 tại các khu vực thuộc TP Quy Nhơn (cũ), cây xanh trên nhiều tuyến đường bị ngã rạp, bật gốc. Các công trình như trụ đèn tín hiệu giao thông, cột điện cũng bị sức gió của cơn bão số 13 xô đổ.

Cây xanh, trụ điện, trụ đèn tín hiệu giao thông bị ngã đổ sau bão. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Một quán ăn bị sập hoàn toàn. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Mái tôn móp méo sau cơn bão. Ảnh: Quang Tấn

Khung cảnh tan hoang sau cơn bão số 13. Ảnh: Quang Tấn

Mái tôn "vắt vẻo" trên cành cây sau khi bão đổ bộ. Ảnh: Quang Tấn

Ảnh: Quang Tấn

Cây đổ chắn lối đi ở đường Hoàng Cầm. Ảnh: Đức Thụy

Người dân tìm "tài sản" thất lạc sau cơn bão. Ảnh: Đức Thụy

Tại xã Tuy Phước Đông, mưa bão vào đêm qua cũng khiến nhiều công trình như trường học, nhà dân bị hư hỏng. Ngoài ra, nước dâng cũng khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Hiện người dân đang khẩn trương khắc phục thiệt hại sau bão.

Mái ngói Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng bị thổi bay sau cơn bão. Ảnh: Thảo Khuy

Đoạn ĐT 640 đi qua thôn Phổ Đồng (xã Tuy Phước Đông) bị ngập do sau bão. Ảnh: Thảo Khuy

Theo ghi nhận của các phóng viên, sáng 7-11, thời tiết tại phường An Khê khá mát mẻ, trời đã hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió mạnh trong bão, một số cửa, mái tôn, bảng hiệu trên địa bàn bị hư hỏng, bay rách; một số cây xanh bị gãy đổ.

Một biển hiệu quảng cáo bị hư hỏng nặng. Ảnh: Phương Dung

Ngay sau khi bão tan, người dân đã chủ động thu dọn vệ sinh môi trường, dọn dẹp cây ngã đổ, kiểm tra hệ thống điện, sửa chữa nhà cửa bị hư hại và nhanh chóng khôi phục sinh hoạt thường ngày. Riêng mực nước tại sông Ba có dâng nhẹ nhưng không đáng kể, không gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân khu vực lân cận.

Người dân An Khê dọn dẹp cây xanh ngã đổ sau bão. Ảnh: Phương Dung