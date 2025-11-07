Gia Lai: Khắp nơi ngổn ngang sau bão

Theo ghi nhận của các phóng viên vào sáng 7-11 tại các khu vực thuộc TP Quy Nhơn (cũ), cây xanh trên nhiều tuyến đường bị ngã rạp, bật gốc. Các công trình như trụ đèn tín hiệu giao thông, cột điện cũng bị sức gió của cơn bão số 13 xô đổ.
Tại xã Tuy Phước Đông, mưa bão vào đêm qua cũng khiến nhiều công trình như trường học, nhà dân bị hư hỏng. Ngoài ra, nước dâng cũng khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Hiện người dân đang khẩn trương khắc phục thiệt hại sau bão.
Theo ghi nhận của các phóng viên, sáng 7-11, thời tiết tại phường An Khê khá mát mẻ, trời đã hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió mạnh trong bão, một số cửa, mái tôn, bảng hiệu trên địa bàn bị hư hỏng, bay rách; một số cây xanh bị gãy đổ.
Ngay sau khi bão tan, người dân đã chủ động thu dọn vệ sinh môi trường, dọn dẹp cây ngã đổ, kiểm tra hệ thống điện, sửa chữa nhà cửa bị hư hại và nhanh chóng khôi phục sinh hoạt thường ngày. Riêng mực nước tại sông Ba có dâng nhẹ nhưng không đáng kể, không gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân khu vực lân cận.
Theo báo cáo từ 26 xã, phường phía Đông và 14 xã, phường phía Tây của tỉnh Gia Lai, đến 5 giờ ngày 7-11, bão số 13 đã làm 2 người chết (ở phường An Nhơn) và 2 người bị thương.
Có khoảng 500 ngôi nhà bị sập, hơn 3.000 ngôi nhà tốc mái; có 1 thuyền bị chìm; 3 điểm giao thông bị sạt lở (xã An Vinh).