Gia Lai: Khắp nơi ngổn ngang sau bão

NHÓM PHÓNG VIÊN
(GLO)- Hàng ngàn cây xanh đổ ngã, mái tôn móp méo, nhiều công trình bị hư hỏng nặng nề... là những thiệt hại bước đầu được các phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận sau khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đêm qua (6-11). 

Theo ghi nhận của các phóng viên vào sáng 7-11 tại các khu vực thuộc TP Quy Nhơn (cũ), cây xanh trên nhiều tuyến đường bị ngã rạp, bật gốc. Các công trình như trụ đèn tín hiệu giao thông, cột điện cũng bị sức gió của cơn bão số 13 xô đổ.

vy-2.jpg
vy-1.jpg
vi-3.jpg
Cây xanh, trụ điện, trụ đèn tín hiệu giao thông bị ngã đổ sau bão. Ảnh: Huỳnh Vỹ
z7197394019189-4904bc0c9c6f42b0a9886187b52b6c55.jpg
Một quán ăn bị sập hoàn toàn. Ảnh: Huỳnh Vỹ
tan-5.jpg
Mái tôn móp méo sau cơn bão. Ảnh: Quang Tấn
tan-4.jpg
tan-3.jpg
Khung cảnh tan hoang sau cơn bão số 13. Ảnh: Quang Tấn
tan-1.jpg
Mái tôn "vắt vẻo" trên cành cây sau khi bão đổ bộ. Ảnh: Quang Tấn
tan.jpg
Ảnh: Quang Tấn
z7197375597725-3edd656dd01bb22f32168a75b8f982ef.jpg
Cây đổ chắn lối đi ở đường Hoàng Cầm. Ảnh: Đức Thụy
z7197379275779-6c0d719fafb40e25c0416d202d6fe33f.jpg
Người dân tìm "tài sản" thất lạc sau cơn bão. Ảnh: Đức Thụy

Tại xã Tuy Phước Đông, mưa bão vào đêm qua cũng khiến nhiều công trình như trường học, nhà dân bị hư hỏng. Ngoài ra, nước dâng cũng khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Hiện người dân đang khẩn trương khắc phục thiệt hại sau bão.

z7197418431995-1130d4699db87cc9bcb0ba54da960b47.jpg
Mái ngói Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng bị thổi bay sau cơn bão. Ảnh: Thảo Khuy
z7197442835528-5839b110c7bb0cb66f5d99c262d620c0.jpg
z7197443223272-f3b09b48856b4d9b6c7616c982535e0c.jpg
z7197442273167-ce915fb23f05884c3c93f55898ea60b8.jpg
Đoạn ĐT 640 đi qua thôn Phổ Đồng (xã Tuy Phước Đông) bị ngập do sau bão. Ảnh: Thảo Khuy

Theo ghi nhận của các phóng viên, sáng 7-11, thời tiết tại phường An Khê khá mát mẻ, trời đã hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió mạnh trong bão, một số cửa, mái tôn, bảng hiệu trên địa bàn bị hư hỏng, bay rách; một số cây xanh bị gãy đổ.

p-dung.jpg
Một biển hiệu quảng cáo bị hư hỏng nặng. Ảnh: Phương Dung

Ngay sau khi bão tan, người dân đã chủ động thu dọn vệ sinh môi trường, dọn dẹp cây ngã đổ, kiểm tra hệ thống điện, sửa chữa nhà cửa bị hư hại và nhanh chóng khôi phục sinh hoạt thường ngày. Riêng mực nước tại sông Ba có dâng nhẹ nhưng không đáng kể, không gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân khu vực lân cận.

pdung.jpg
Người dân An Khê dọn dẹp cây xanh ngã đổ sau bão. Ảnh: Phương Dung

Theo báo cáo từ 26 xã, phường phía Đông và 14 xã, phường phía Tây của tỉnh Gia Lai, đến 5 giờ ngày 7-11, bão số 13 đã làm 2 người chết (ở phường An Nhơn) và 2 người bị thương.

Có khoảng 500 ngôi nhà bị sập, hơn 3.000 ngôi nhà tốc mái; có 1 thuyền bị chìm; 3 điểm giao thông bị sạt lở (xã An Vinh).

