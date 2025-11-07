Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu trên khu vực Hạ Lào

(GLO)- Sáng sớm 7-11, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào.

Cụ thể, hồi 4 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Bản đồ quỹ đạo bão số 13.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần.

Hiện nay, trên lưu vực sông Ba (tại trạm thủy văn Ayun Pa) mực nước đang lên nhanh và dao động ở mức trên báo động 3.

Trong 24 giờ tới, xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng, ngập lụt cục bộ các buôn, làng, thôn, tổ và khu dân cư, ngập úng tại các khu đô thị.

Độ sâu ngập phổ biến từ 0.25-2 m và có nơi ngập cao hơn tại các xã/phường: Ia Hiao, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Ia Dreh.

Tình trạng ngập lụt gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện, làm hư hỏng nhà cửa, công trình, tài sản của người dân, đồng thời tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế-xã hội.

Quốc lộ 25 nhiều đoạn bị chia cắt

Nước lũ lên nhanh gây chia cắt Quốc lộ 25

(GLO)- Rạng sáng 7-11, nước lũ tại sông Ba lên nhanh do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) khiến Quốc lộ 25 tại một số đoạn qua tỉnh Gia Lai bị chia cắt, giao thông tê liệt.

Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đang là tâm điểm chú ý. Trong bản tin đặc biệt này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về bão KALMAEGI và công tác ứng phó với bão cũng như mưa lũ sau bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, ven biển và đất liền.

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hồi 13 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

