Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu trên khu vực Hạ Lào

(GLO)- Sáng sớm 7-11, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào.

Cụ thể, hồi 4 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Bản đồ quỹ đạo bão số 13.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần.

Hiện nay, trên lưu vực sông Ba (tại trạm thủy văn Ayun Pa) mực nước đang lên nhanh và dao động ở mức trên báo động 3.

Trong 24 giờ tới, xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng, ngập lụt cục bộ các buôn, làng, thôn, tổ và khu dân cư, ngập úng tại các khu đô thị.

Độ sâu ngập phổ biến từ 0.25-2 m và có nơi ngập cao hơn tại các xã/phường: Ia Hiao, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Ia Dreh.

Tình trạng ngập lụt gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện, làm hư hỏng nhà cửa, công trình, tài sản của người dân, đồng thời tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế-xã hội.