Gia Lai: Gió lớn do bão số 13 làm ngã đổ nhiều cây xanh tại khu vực Quy Nhơn

(GLO)-Chiều 6-11, do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi), trên địa bàn khu vực Quy Nhơn xuất hiện gió lớn kèm mưa to, từng đợt gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh tại các phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam bị ngã đổ, chắn ngang một số tuyến đường.

Tại khu vực dốc Mộng Cầm (phường Quy Nhơn Nam) và đường Phan Chu Trinh (phường Quy Nhơn), một số cây xanh bị bật gốc, ngã đổ chắn ngang đường, cản trở giao thông cục bộ.

Một cây xanh trên đường Phan Chu Trinh bị bật gốc ngã ngang đường. Ảnh: Tám Nguyễn

Riêng đoạn quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam, gió mạnh làm gãy đổ thêm nhiều cây xanh gây cản trở giao thông.

Cảnh sát giao thông cùng Công an phường Quy Nhơn Nam cắt dọn cây ngã đổ đảm bảo giao thông thông suốt. Ảnh: N.L

Cảnh sát giao thông thu dọn cây ngã đổ tại quốc lộ 1D. Ảnh: N.L

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an phường Quy Nhơn Nam đã nhanh chóng triển khai lực lượng thu dọn cây ngã đổ, cưa cắt cành lớn, di chuyển ra khỏi lòng đường. Việc giải tỏa được tiến hành liên tục, ưu tiên các vị trí giao cắt, tuyến đường chính nhằm khôi phục giao thông an toàn, không để ách tắc kéo dài.

Cây xanh bị gió quật ngã ở khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Q.Tấn

Trụ đèn trên đường Nguyễn Tất Thành ngã đổ. Ảnh: Q.Tấn

Tại khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), hàng loạt cây xanh cũng bị gió quật ngã, gãy cành. Gần đó, một số trụ đèn trên đường Nguyễn Tất Thành cũng ngã đổ, biển quảng cáo bị gió quật tơi tả.