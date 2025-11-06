Gia Lai: Gió lớn do bão số 13 làm ngã đổ nhiều cây xanh tại khu vực Quy Nhơn

Tại khu vực dốc Mộng Cầm (phường Quy Nhơn Nam) và đường Phan Chu Trinh (phường Quy Nhơn), một số cây xanh bị bật gốc, ngã đổ chắn ngang đường, cản trở giao thông cục bộ.
Riêng đoạn quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam, gió mạnh làm gãy đổ thêm nhiều cây xanh gây cản trở giao thông.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an phường Quy Nhơn Nam đã nhanh chóng triển khai lực lượng thu dọn cây ngã đổ, cưa cắt cành lớn, di chuyển ra khỏi lòng đường. Việc giải tỏa được tiến hành liên tục, ưu tiên các vị trí giao cắt, tuyến đường chính nhằm khôi phục giao thông an toàn, không để ách tắc kéo dài.
Tại khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), hàng loạt cây xanh cũng bị gió quật ngã, gãy cành. Gần đó, một số trụ đèn trên đường Nguyễn Tất Thành cũng ngã đổ, biển quảng cáo bị gió quật tơi tả.