Gia Lai: Gió lớn do bão số 13 làm ngã đổ nhiều cây xanh tại khu vực Quy Nhơn

(GLO)-Chiều 6-11, do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi), trên địa bàn khu vực Quy Nhơn xuất hiện gió lớn kèm mưa to, từng đợt gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh tại các phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam bị ngã đổ, chắn ngang một số tuyến đường.

Tại khu vực dốc Mộng Cầm (phường Quy Nhơn Nam) và đường Phan Chu Trinh (phường Quy Nhơn), một số cây xanh bị bật gốc, ngã đổ chắn ngang đường, cản trở giao thông cục bộ.

cay-nga-do.jpg
Một cây xanh trên đường Phan Chu Trinh bị bật gốc ngã ngang đường. Ảnh: Tám Nguyễn

Riêng đoạn quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam, gió mạnh làm gãy đổ thêm nhiều cây xanh gây cản trở giao thông.

cay-nga-tren-ql1d.jpg
Cảnh sát giao thông cùng Công an phường Quy Nhơn Nam cắt dọn cây ngã đổ đảm bảo giao thông thông suốt. Ảnh: N.L
phat-don-cay-nga.jpg
Cảnh sát giao thông thu dọn cây ngã đổ tại quốc lộ 1D. Ảnh: N.L

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an phường Quy Nhơn Nam đã nhanh chóng triển khai lực lượng thu dọn cây ngã đổ, cưa cắt cành lớn, di chuyển ra khỏi lòng đường. Việc giải tỏa được tiến hành liên tục, ưu tiên các vị trí giao cắt, tuyến đường chính nhằm khôi phục giao thông an toàn, không để ách tắc kéo dài.

d6869283c3f84fa616e9.jpg
Cây xanh bị gió quật ngã ở khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Q.Tấn
d12c83ebde9052ce0b81.jpg
Trụ đèn trên đường Nguyễn Tất Thành ngã đổ. Ảnh: Q.Tấn

Tại khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), hàng loạt cây xanh cũng bị gió quật ngã, gãy cành. Gần đó, một số trụ đèn trên đường Nguyễn Tất Thành cũng ngã đổ, biển quảng cáo bị gió quật tơi tả.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

Xã hội

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

Xã hội

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Cắt tỉa cây xanh bảo đảm an toàn mùa mưa bão

Xã hội

(GLO)-Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Xã hội

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

Xã hội

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

Đời sống

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

Đời sống

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

