Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Tại thôn Vinh Thạnh 2, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ đã hỗ trợ di chuyển 50 hộ với 200 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn.
Ở thôn Vân Hội 2, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cùng Công an xã và lực lượng dân quân cơ động tiếp tục di dời khoảng 69 hộ với hơn 200 nhân khẩu về khu tập trung của xã.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát cơ động còn giúp người dân chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn, kê dọn vật dụng, hỗ trợ di chuyển người già, trẻ nhỏ.
Đồng thời, đơn vị duy trì chế độ ứng trực 100% quân số trong 24/24 giờ; sẵn sàng triển khai phương tiện, thiết bị để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.