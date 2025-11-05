Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

NHẬT LINH
(GLO)- Chiều 5-11, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ (Bộ Công an) đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Công an xã Tuy Phước và chính quyền địa phương tổ chức di dời người dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông có nguy cơ cao khi bão số 13 đổ bộ.

cscd-giup-dan-vung-bao.jpg
Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ hỗ trợ chằng chống nhà cửa cho người dân xã Tuy Phước. Ảnh: N.L

Tại thôn Vinh Thạnh 2, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ đã hỗ trợ di chuyển 50 hộ với 200 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn.

Ở thôn Vân Hội 2, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cùng Công an xã và lực lượng dân quân cơ động tiếp tục di dời khoảng 69 hộ với hơn 200 nhân khẩu về khu tập trung của xã.

ke-tai-san-len-cao.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ hỗ trợ kê tài sản của người dân lên cao để tránh ngập nước. Ảnh: N.L

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát cơ động còn giúp người dân chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn, kê dọn vật dụng, hỗ trợ di chuyển người già, trẻ nhỏ.

Đồng thời, đơn vị duy trì chế độ ứng trực 100% quân số trong 24/24 giờ; sẵn sàng triển khai phương tiện, thiết bị để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.

