Cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét tại 43 xã, phường tại Gia Lai

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều xã, phường thuộc các tỉnh Lâm Đồng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và 5 tỉnh Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo đó, từ 14-17 giờ ngày 17-5, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Qua quan sát, các vùng mây đối lưu đang phát triển, tiếp tục lan rộng, gây mưa rào và giông trên diện rộng ở nhiều địa phương ở cả khu vực phía Tây và Đông tỉnh.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại các xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai, gồm: Bình Phú, Đak Đoa, Đăk Song, Kim Sơn, An Phú, Sơn Lang, Vĩnh Sơn, An Nhơn Tây, Ân Tường, Biển Hồ, Bình An, Bình Hiệp, Bình Khê, Canh Liên, Canh Vinh, Chơ Long, Chư Krey, Cửu An, Đak Pơ, Đak Sơmei, Hòa Hội, Hội Sơn, Ia Dreh, Ia Hiao, Ia Nan, Ia Pa, Ia Tul, Kon Gang, Kông Chro, Mang Yang, An Khê, Phù Mỹ Tây, Phú Thiện, Phú Túc, Pờ Tó, Sró, Tây Sơn, Uar, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Ya Hội, Ya Ma.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.