Cảnh báo mưa giông, lốc xoáy tại Gia Lai

(GLO)- Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 5-5, vùng biển và một số khu vực trên đất liền có mưa rào, giông.

Cụ thể, ngày và đêm 5-5, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông trên và khu vực các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã sau: An Lương, Phù Mỹ Đông (thôn Xuân Thạnh Nam), Quy Nhơn Đông. Hiện tại, mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Hiện tại đến 3 giờ tới, những vùng mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: An Nhơn Bắc, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Ân, Cát Tiến, Ngô Mây, Phù Cát, Xuân An, Đề Gi, Bình Dương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và người dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.