(GLO)- Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) nhận định: Khoảng 80% khả năng El Nino sẽ hình thành vào tháng 7-2026. Cơ quan này cũng dự báo xác suất khoảng 1/3 là hiện tượng El Nino lần này đạt ngưỡng 2 độ C trở lên, tức bước vào vùng được gọi là “siêu El Nino”.

Theo các nhà khoa học, dòng nước siêu ấm mang tên sóng Kelvin, nằm ở độ sâu hàng trăm mét bên dưới bề mặt Thái Bình Dương, có nhiệt độ cao hơn 7,5 độ C so với mức trung bình ở một số vùng biển sâu, tích trữ lượng nhiệt lớn giữa đại dương.

Hình ảnh về tác động của hiện tượng El Nino ở Thái Bình Dương. Ảnh: Science Photo Library/Alamy/TT&CS

Sóng Kelvin có nguy cơ gây ra một trong những sự kiện El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận vào cuối năm 2026 với tác động dây chuyền tới mô hình khí hậu toàn cầu trong năm 2027, làm tăng nguy cơ hạn hán, mưa lũ, nắng nóng kỷ lục.

Nhiều cơ quan dự báo thời tiết hàng đầu cũng dự báo nhiệt độ mặt nước biển ở Thái Bình Dương có thể tăng cao hơn mức trung bình từ 2,5 độ C trở lên vào cuối năm 2026, mức dự báo được xem là đặc biệt cao.

El Nino thường đạt đỉnh vào khoảng tháng 12 nhưng nhiệt lượng đại dương giải phóng chậm và có thể tiếp tục đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng trong những năm tiếp theo.

Trưởng bộ phận dự báo dài hạn của Cơ quan Khí tượng Anh Adam Scaife cho rằng: Đợt El Nino lần này có thể mạnh nhất trong nhiều thập niên hoặc “thậm chí đạt mức kỷ lục”.