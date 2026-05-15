Thời tiết Gia Lai ngày 15-5: Có nơi nắng nóng trên 38 độ C

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 15-5, khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cụ thể, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Phù Mỹ, Phù Cát có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C; khu vực Ia Pa, Ayun Pa, Phú Thiện, Phú Túc, Hoài Nhơn, An Nhơn từ 35-37 độ C.

Tình trạng nắng nóng này có khả năng tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân cần đề phòng tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thời tiết ngày 15-5 một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Ảnh: Phương Vi

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây khiến 17 tỉnh thành miền Bắc, miền Trung và 4 tỉnh miền Nam xuất hiện nắng nóng gay gắt (cao nhất ngày từ 37 đến 39 độ C). Ngoài Ba Tơ, hàng loạt điểm đo khác ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên vượt 38 độ C trong ngày 14-5 như: Phủ Lý (Ninh Bình), Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38,5 độ C; Chợ Rã (Thái Nguyên) 38,4 độ C; Con Cuông (Nghệ An) và Ayunpa (Gia Lai) cùng 38,3 độ C; Đồng Hới (Quảng Trị) 38,1 độ C; Bắc Mê (Tuyên Quang) 38 độ C…

Dự báo ngày 15-5, khu vực Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ. Dự báo nắng nóng tại miền Trung kéo dài đến hết ngày 16-5.