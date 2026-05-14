Thời tiết Gia Lai ngày 14-5: Phía Đông nắng nóng, phía Tây đề phòng mưa giông

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, thời tiết trong ngày 14-5 ở khu vực giữa và phía Đông tỉnh tiếp tục nắng nóng, phía Tây đề phòng có mưa lớn cục bộ và giông.

Cụ thể, khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C. Các khu vực An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Ayun Pa, Phú Thiện, Phú Túc có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C; Ia Pa, Kông Chro, Chư Pưh, Phù Mỹ, Phù Cát từ 35-37 độ C.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng. Ảnh: Phương Vi

Cũng theo cơ quan khí tượng, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông tại các xã Ia Chia, Ia O.

Những vùng mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các phường, xã: Bàu Cạn, Chư Prông, Ia Boòng, Ia Púch, Ia Ly, Ia Phí, Gào, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Krái, Ia Dom, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Nan, Ia Pnôn, Đức Cơ và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.