Thời tiết Gia Lai ngày 25-5: Tiếp tục nắng nóng, có nơi 39 độ C

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, thời tiết hôm nay (25-5) tại khu vực giữa và phía Đông tỉnh tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi 39 độ C.

Cụ thể, các khu vực An Nhơn, Ayun Pa, Cát Tiến, Ia Pa, Phù Cát, Phú Thiện, Phú Túc, Tuy Phước dự báo có nền nhiệt độ cao nhất từ 36-38°C; các khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh từ 37-39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, từ 40-50%. Nắng nóng xảy ra mạnh nhất từ 10-16 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở khu vực giữa và phía Đông tỉnh có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28-5.

Cũng theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25-5, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động yếu. Ban ngày, trời có nắng xen mây, về chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và giông rải rác. Một số nơi có thể xảy ra giông mạnh kèm lốc, sét và gió giật.

Thời tiết nhìn chung chưa có biến động lớn. Tuy nhiên, người dân vẫn cần lưu ý các hiện tượng cực đoan trong cơn giông vào chiều tối.