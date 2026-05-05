Xuất hiện "mưa vàng" giải nhiệt ở khu vực Đông Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-5, cơn mưa rào lớn bất ngờ đổ xuống ở một số xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai, mang lại cảm giác dễ chịu sau chuỗi ngày nắng nóng oi bức.

Theo ghi nhận, cơn mưa bắt đầu từ khoảng 9 giờ 30 phút và kéo dài đến hơn 10 giờ 10 phút, sau đó tạm ngớt rồi tiếp tục trở lại vào khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày. Xã Tuy Phước là nơi có lượng mưa đáng kể nhất.

"Cơn mưa vàng" sáng 5-5 tại xã Tuy Phước giúp bầu không khí mát mẻ sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Ảnh: Trọng Lợi

Trước thời điểm mưa lớn vào sáng 5-5, từ 7-9 giờ, ở một số xã như Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Quy Nhơn Đông... trời cũng chuyển âm u, có lúc đen kịt, báo hiệu đợt mưa mây sắp diễn ra. Khi mưa trút xuống, không khí nhanh chóng dịu lại, xua tan cảm giác hầm hập kéo dài suốt nhiều ngày qua.

Trước đó, đêm ngày 4 và rạng sáng 5-5, một số khu vực tại phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn... cũng xuất hiện mưa rào rải rác. Tuy lượng mưa không lớn và thời gian ngắn nhưng cũng góp phần giúp không khí "hạ nhiệt".

Theo ông Nguyễn Đăng Hùng - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, hiện tượng mưa vào sáng 5-5, nhất là ở xã Tuy Phước xuất phát từ nhiễu động do không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, kết hợp với các đám mây dày từ ngoài biển di chuyển vào đất liền.

Đây là dạng mưa rào cục bộ, xảy ra theo từng khu vực, không kéo dài, chủ yếu giúp không khí bớt oi nồng. Dự báo trong ngày 5-5, một số khu vực trên biển và đất liền tiếp tục có mưa rào và giông.

Riêng vùng biển có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng cao trên 2 m. Trên đất liền, mây đối lưu vẫn đang phát triển, có khả năng gây mưa rào kèm giông tại một số phường, xã.