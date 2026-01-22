(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong hôm nay (22-1), khu vực tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-19 độ C; riêng khu vực phía Tây Gia Lai phổ biến từ 13-15 độ C.

Cụ thể, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ.

Trên đất liền ngày và đêm 22-1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và tỉnh Gia Lai.

Khu vực phía đông tỉnh Gia Lai nhiều mây, có mưa, mưa rào. Ảnh: Phương Vi

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, phía tây tỉnh có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, ven biển có lúc cấp 4. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phía Đông Gia Lai phổ biến từ 17-19 độ C, khu vực phía Tây tỉnh từ 13-15 độ C.

Cụ thể, ngày, đêm 22 và 23-1, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn có nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C.

Khu vực Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Ia Mơ, Chư Sê, Chư Pưh, Kbang, An Khê, Đak Pơ, Kông Chro, Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Phú Túc có nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có giông; khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.