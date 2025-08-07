Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời tiết

Thời tiết hôm nay

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Thời tiết Gia Lai: Phía Tây mưa giông, phía Đông tiếp tục nắng nóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, hôm nay (7-8) và những ngày tới, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có nắng nóng, còn phía Tây tỉnh ở một số khu vực sẽ có mưa rào và giông.

Theo đó, qua theo dõi trên ảnh ra đa, ảnh mây vệ tinh và định vị sét cho thấy những vùng mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực các phường, xã: Ia Krái, Ia Hrung, Ia Ly, Ia Phí, Ia Krêl, Bàu Cạn, Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, Gào. Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng. Đến 4 giờ tới, những vùng mây này tiếp tục phát triển gây mưa rào và giông cho các phường, xã nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các phường, xã: Đức Cơ, Lơ Pang, Ayun, Kon Gang, Kdang, Đak Sơmei, Chư Prông, Bờ Ngoong, An Phú, Biển Hồ, Sơn Lang, Đak Rong, Krong và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và nhân dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

img-4734.jpg
Thời tiết khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có nắng nóng. Ảnh: P.V

Còn tại khu vực phía Đông tỉnh, trong 24 giờ qua xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C (phường Hoài Nhơn). Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Trong 24-48 giờ tới khu vực này tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C.

Cụ thể, ngày 7 và 8-8, các địa phương An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Mỹ, Vân Canh có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất từ 37-39 độ C; Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn có nền nhiệt cao nhất từ 36-38 độ C. Nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 12-8.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 24/6: Miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa to

Thời tiết ngày 24-6: Miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa to

Thời tiết hôm nay

Ngày 24-6, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.Chiều và tối 24-6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

null