Thời tiết Gia Lai: Phía Tây mưa giông, phía Đông tiếp tục nắng nóng

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, hôm nay (7-8) và những ngày tới, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có nắng nóng, còn phía Tây tỉnh ở một số khu vực sẽ có mưa rào và giông.

Theo đó, qua theo dõi trên ảnh ra đa, ảnh mây vệ tinh và định vị sét cho thấy những vùng mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực các phường, xã: Ia Krái, Ia Hrung, Ia Ly, Ia Phí, Ia Krêl, Bàu Cạn, Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, Gào. Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng. Đến 4 giờ tới, những vùng mây này tiếp tục phát triển gây mưa rào và giông cho các phường, xã nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các phường, xã: Đức Cơ, Lơ Pang, Ayun, Kon Gang, Kdang, Đak Sơmei, Chư Prông, Bờ Ngoong, An Phú, Biển Hồ, Sơn Lang, Đak Rong, Krong và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và nhân dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

Thời tiết khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có nắng nóng. Ảnh: P.V

Còn tại khu vực phía Đông tỉnh, trong 24 giờ qua xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C (phường Hoài Nhơn). Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Trong 24-48 giờ tới khu vực này tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C.

Cụ thể, ngày 7 và 8-8, các địa phương An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Mỹ, Vân Canh có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất từ 37-39 độ C; Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn có nền nhiệt cao nhất từ 36-38 độ C. Nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 12-8.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.