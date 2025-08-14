Danh mục
Dự báo đợt nắng nóng kéo dài ở phía Đông tỉnh sẽ kết thúc từ ngày 15-8

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, nắng nóng ở khu vực phía Đông tỉnh sẽ kết thúc từ ngày 15-8.

Trong 24 giờ qua, tình hình nắng nóng ở phía Đông tỉnh đã dịu bớt. Chiều hôm qua (13-8), cơn mưa trên diện rộng đã giúp cho khu vực này hạ nhiệt phần nào, nền nhiệt độ cao nhất chỉ còn từ 35-37 độ C.

img-4904.jpg
Hôm nay (14-8), thời tiết khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai hạ nhiệt hơn so với những ngày trước đó. Ảnh: P.V

Hôm nay (14-8), tình hình nắng nóng vẫn diễn ra với nền nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C ở các khu vực như: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Mỹ, Vân Canh, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn.

Dù nhiệt độ đã hạ hơn so với những ngày lên tới đỉnh điểm 40 độ C song trong khu dân cư vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ và cháy rừng. Do đó, người dân và các cơ quan chức năng cần đề phòng, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Thời tiết phía Đông tỉnh Gia Lai hạ nhiệt

Thời tiết phía Đông tỉnh Gia Lai hạ nhiệt

(GLO)- Ngày 9-8, theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thời tiết ở khu vực phía Đông tỉnh hạ nhiệt hơn so với vài ngày trước khi nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C.

Thời tiết ngày 24/6: Miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa to

Thời tiết ngày 24-6: Miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa to

Thời tiết hôm nay

Ngày 24-6, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.Chiều và tối 24-6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết ngày 18/6: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa lớn

Thời tiết ngày 18-6: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa

Thời tiết hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, với nhiệt độ cao phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

null