Dự báo đợt nắng nóng kéo dài ở phía Đông tỉnh sẽ kết thúc từ ngày 15-8

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, nắng nóng ở khu vực phía Đông tỉnh sẽ kết thúc từ ngày 15-8.

Trong 24 giờ qua, tình hình nắng nóng ở phía Đông tỉnh đã dịu bớt. Chiều hôm qua (13-8), cơn mưa trên diện rộng đã giúp cho khu vực này hạ nhiệt phần nào, nền nhiệt độ cao nhất chỉ còn từ 35-37 độ C.

Hôm nay (14-8), thời tiết khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai hạ nhiệt hơn so với những ngày trước đó. Ảnh: P.V

Hôm nay (14-8), tình hình nắng nóng vẫn diễn ra với nền nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C ở các khu vực như: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Mỹ, Vân Canh, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn.

Dù nhiệt độ đã hạ hơn so với những ngày lên tới đỉnh điểm 40 độ C song trong khu dân cư vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ và cháy rừng. Do đó, người dân và các cơ quan chức năng cần đề phòng, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.