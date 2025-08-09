Thời tiết phía Đông tỉnh Gia Lai hạ nhiệt

(GLO)- Ngày 9-8, theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thời tiết ở khu vực phía Đông tỉnh hạ nhiệt hơn so với vài ngày trước khi nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai xảy ra nắng nóng, với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như ở xã Tây Sơn, Vân Canh. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.

Thời tiết khu vực phía Đông tỉnh hạ nhiệt so với những ngày trước. Ảnh: P.V

Dự báo từ 24-28 giờ tới, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trong đó, các địa phương như An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Mỹ, Vân Canh có nền nhiệt phổ biến từ 36-38 độ C; Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn có nền nhiệt từ 35-37 độ C. So với vài ngày trước có nền nhiệt lên tới 39 độ C, 2 ngày cuối tuần ở khu vực phía Đông tỉnh có chút hạ nhiệt, thuận lợi cho người dân và du khách vui chơi, tham quan.

Dù vậy, do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Vì vậy, người dân và các cơ quan chức năng cần chủ động đề phòng, phòng, tránh.