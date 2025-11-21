Vùng biển Gia Lai sóng cao 3-5 m, phía Đông tỉnh mưa vừa đến mưa to

(GLO)- Theo dự báo, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 3-5 m. Còn trên đất liền, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to và giông.

Cụ thể, dự báo đêm 21 và ngày 22-11, vùng ven bờ có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-4 m; vùng biển ngoài khơi có gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 3-5 m.

Ngoài ra, đêm 21 và ngày 22-11, vùng biển Gia Lai có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai dự báo có mưa vừa và mưa to. Ảnh: P.V

Còn trên đất liền, theo quan sát, từ chiều 20-11 đến chiều nay 21-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa từ 14 giờ ngày 20-11 đến 14 giờ ngày 21-11 khu vực phía Đông tỉnh phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 50 mm như Canh Liên: 71.8 mm; Đề Gi 65.5 mm; Mỹ An: 54.2 mm. Các khu vực còn lại phổ biến dưới 15 mm.

Dự báo, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai (gồm Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Phù Mỹ, Phú Túc, An Lão, An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn, Cát Tiến, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vân Canh) có mưa vừa đến mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-60 mm, có nơi trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Từ ngày 23-11, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa lớn có xu hướng giảm dần.